İnternetten gül yağdırdık

Türkiye’de internetten çiçek göndermek için 100 milyon dolar (580 milyon TL) harcıyoruz. Çiçekte online sipariş verme oranı artarken Türklerin klasik seçimlerinden vazgeçmedikleri belirtiliyor. Ülkemizde hediye olarak en çok gül, orkide ve papatya gönderiliyor.



ÇiçekSepeti.com’un Ticari Operasyonlar Direktörü (CCO) Ceyhun Turan, Türkiye’de toplam çiçek pazarının büyüklüğünün 200 milyon dolar olduğunu belirterek, “100 milyon dolarlık süs bitkisi ihracatı var. Online ve perakendede tüketicinin 200 milyon doların üzerinde bir harcama yaptığını söyleyebiliriz. Online sektörün büyüklüğü 100 milyon dolar” dedi.



Erkekler gönderiyor



Türkiye’de halen klasik olarak güller, orkideler ve papatyaların özel günlerde en çok gönderilen çiçekler olduğunu dile getiren Turan, “Her özel günün kendi dinamiği var. Sevgililer Günü’nde en çok kırmızı gül gönderiliyor. Kadınlar Günü’nde karanfil ve beyaz gül. Anneler Günü’nde saksı çiçekleri, orkideler daha fazla tercih ediliyor. Ama yıl geneline bakacak olursak gül, orkide ve papatya. Ağırlıklı olarak erkekler kadınlara gönderiyor. Ayrıca kadınlar da kadınlara gönderebiliyor. Erkeklere gönderim daha az. Son yıllarda biraz daha butik tasarım çiçekler, teraryum, çiçek bahçeleri ve kutuda çiçek de popüler olmaya başladı” diye konuştu. Turan, siparişlerin büyük çoğunluğunun büyükşehirlerden geldiğini, 22-40 yaş ağırlıklı olduğunu da aktardı. Ceyhun Turan, 2019 yılını iyi geçirdiklerini de dile getirerek, e-ticaretin yüzde 40 büyüdüğünü, son 4 yılda yüzde 30 büyüyen sektörde ise kendilerinin büyüme oranının yüzde 60-70 oranında olduğunu kaydetti.



Hediyede de iddialı



Ceyhun Turan, hediye kategorisinde de iddialı olduklarını aktararak, “Aklınıza gelebilecek her tür hediye de satıyoruz. Ürünleri kişiselleştirebiliyorsunuz. Çiçek sektörü büyümesini sürdürüyor. Bu alan kesinikle daralmadı. Kalem, ofis aksesuarı, ayakkabı, gömlek, puzzle aklınıza gelebilecek her tür hediye var. Fotoğraf yüklenebilen, video mesajlı kart gönderilebilen hediye seçeneklerimiz var. Çiçeğin ciromuzdaki payı yüzde 60. Geri kalan hediyelik ve BonnyFood’dan geliyor. Yakın gelecekte hediyenin daha ön plana çıkacağını da düşünüyoruz.”



Meksika ve İspanya’da liderliğe oynuyor



LolaFlora ismiyle yurtdışı pazarlara açıldıklarını da aktaran Turan, “Meksika ve İspanya pazarlarında varız. Meksika’da pazar ikincisiyiz. Meksika’da yakın vadede ofis açıyoruz. Türkiye pazarındaki deneyimimizi bu pazarlara aktarıyoruz. Teknoloji ve müşteri memnuniyeti olarak iyi geri dönüş alıyoruz. Diğer Avrupa ülkeleri, Rusya ve Ukrayna’ya da açılıyoruz. Şu anda Çiçeksepeti’nin cirosunun yüzde 10’u yurtdışından geliyor. Bunun ileride çok daha fazla olmasını istiyoruz” dedi.

