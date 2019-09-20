'İpek Yolu'na Türkiye damgası

Çin’in Xi’an kentinde geçen hafta gerçekleştirilen ‘Avrasya Ekonomik Forumu’na Türkiye damgasını vurdu. Forumda konuşan bir çok ülke temsilcisi Yeni İpek Yolu olarak anılan “Kuşak ve Yol” projesinde pilot bölge olan Türkiye’ye özel vurgu yaptı.



Çin Başbakan Yardımcısı Hu Chunhua, “Türkiye Kuşak ve Yol projesinde pilot bölge. Türk ve Çin ticareti ortak menfaatler doğrultusunda makul düzeylerin üstüne çıktı” dedi.



2019 Avrasya Ekonomik Forumu, Çin’in Xi’an kentinde yapıldı. Forum kapsamında, 58 ülkeden alanında uzman akademisyen ve iş çevrelerinden temsilciler, Kuşak ve Yol Projesi kapsamındaki işbirliğini ele aldı.



Forumda Türkiye odak ülke oldu. Çin Başbakan Yardımcısı Hu Chunhua, Türkiye’nin Avrasya bölgesinin Kuşak ve Yol inisiyatifinin ortaklaşa inşası için hem bir merkez, hem de bir pilot bölge konumunda bulunduğunu kaydetti.



Çin’in Kuşak ve Yol projesinde Türkiye başta olmak üzere, güzergahtaki ülkelerle ticari işbirliğinin boyutunu genişletmeyi istediğine işaret eden Chunhua, “Karşılıklı yatırımların artmasını ve ortak altyapı projelerin gelişmesini temenni ediyoruz. Türk ve Çin ticareti 2019 yılında ortak menfaatler doğrultusunda makul düzeylerin üstüne çıktı” diye konuştu.



2005 yılında kurulan Avrasya Ekonomik Forumu, Çin’in Asya ve Avrupa ülkeleriyle ilişkilerinin geliştirilmesinin yanında, “Kuşak ve Yol” inisiyatifinin ilerletilmesini sağlayan önemli bir platform haline geldi. Forum, iki yılda bir düzenleniyor.



Jeokimya atağı



Öte yandan Türkiye başta olmak üzere, Çin, Rusya, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan gibi ülkeler jeokimya alanında görüşmelere başladı.

Özbekistanlı yetkililer jeokimya alanındaki proje için “tamamlandığında devrim yaratacak bir proje” nitelendirmesinde bulundu. Projenin tasarı aşamasında olduğunu aktaran Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) yetkilileri pek yakında gelişmeleri paylaşacaklarını kaydetti.

MTA çatısı altında kurulan Uluslararası Maden Arama Şirketi’nin (UMAŞ) yurt dışındaki yer altı zenginliklerini araştırma faaliyetleri kapsamında, alt şirketler oluşturarak Sudan’da altın aramak üzere anlaşma yapmıştı. Türkiye, Özbekistan ile de 2019 başında 700 kilometrenin üzerinde alanı kapsayacak iki ruhsat için imtiyaz sözleşmesini imzalamıştı.

Kırgız turist 3 kat arttı









Milliyet’e açıklamalarda bulunan Kırgızistan Osh Kenti Belediye Başkanı Aitmamat Kadyrbaev, “Türkiye, Kırgızistan’da 2019’da Türk dünyasının kültür başkenti olarak kabul edildi. Bu sebeple Sakarya ile Osh kentleri kardeş şehir oldu. Türkiye ile biz kardeşiz, aynı atalardan geliyoruz. Türkiye medeniyetlerin beşiği ve Türk kültürüne sunduğu katkıdan dolayı teşekkür ederiz” dedi. Kadyrbaev, Türkiye’nin kültür başkenti olmasıyla beraber 2019’da Kırgızistan’dan Türkiye’ye gelen turist sayısının üç kat artış gösterdiğini söyledi.