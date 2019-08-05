BİST98.673-1,01EURO 6,261,34USD5,580,39ALTIN262,321,90
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiİran'dan ABD'ye yaptırım tepkisi
    05.08.2019 - 19:08| AA

    İran'dan ABD'ye yaptırım tepkisi

    İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, ABD'nin Tahran'a yönelik yaptırımları nedeniyle ülkede ilaç ve tıbbi malzeme temininde ciddi sorunlar yaşandığını belirterek, sağlık sektörüne yapılan yaptırımların insanlığa karşı suç olduğunu söyledi.

    İran'dan ABD'ye yaptırım tepkisi

     

    İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre Nemeki, Lübnan Sağlık Bakanı Cemil Cebek'le başkent Tahran'da bir araya geldi.

    Görüşmenin ardından Lübnanlı mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenleyen Nemeki, ABD'nin İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlarına değindi.

    Yaptırımların, ABD yönetiminin iddialarının aksine sağlık sektörünü de hedef aldığını vurgulayan Nemeki, "ABD hükümetinin, İranlı hastaların ihtiyaç duyduğu ilaçlara ambargoları ve sağlık sektörüne yönelik yaptırımları insanlığa karşı suçtur." dedi.

    Nemeki, İran'da ihtiyaç duyulan ilaçların yüzde 97'sinin ülkede üretildiğini ancak yüzde 3'lük kısmın yaptırımlar nedeniyle temin edilemediğini ifade etti.

    Lübnan Sağlık Bakanı Cebek ise ülkesinin İran'a yönelik yaptırımlara karşı olduğunu belirtti.

    Cebek, "İran'a karşı yaptırımları zalimce olarak niteliyoruz. Yaptırımlara karşı İran'la iş birliğimizde herhangi bir kısıtlama yok." ifadelerini kullandı.

    Washington yönetimi, yaptırımların gıda ve ilaç ticaretini kapsamadığını savunsa da İran, bankacılık yaptırımları ve dolara erişim engeli nedeniyle tıbbi malzeme temininde sorun yaşıyor.

    Satarken yakalandılarDenizli'de, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, dünyanın en pahalı maddeleri arasında yer alan ve nükleer reaktörlerde kullanılan kaliforniyum maddesi olduğunu iddia ettikleri tozu satmaya çalışan 6 kişi, gözaltına alındı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin yaptığı incelemede, tozun kaliforniyum olmadığı belirlendi.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bursa Valisi yangında son durumu açıkladı: Şüphelerimiz var!

    Bursa Valisi yangında son durumu açıkladı: Şüphelerimiz var!

    Tekirdağ'da dev operasyon! 4 milyon 840 bin TL vergi kaçakçılığı önlendi

    Tekirdağ'da dev operasyon! 4 milyon 840 bin TL vergi kaçakçılığı önlendi

    Şanlıurfa'da bir terörist yakalandı

    Şanlıurfa'da bir terörist yakalandı

    Dünyanın en pahalı maddeleri arasında! Satarken yakalandılar

    Dünyanın en pahalı maddeleri arasında! Satarken yakalandılar

    Sıradaki Haber