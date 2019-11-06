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    HaberlerEkonomi HabeleriIspanak 1 liraya düştü
    06.11.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

    Ispanak 1 liraya düştü

    Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, ıspanaktan kaynaklandığı iddia edilen zehirlenme vakalarının ardından ıspanağın hal fiyatının 3.5 liradan 1 liraya kadar düştüğünü söyledi.

    Ispanak 1 liraya düştü

    Tavşan, ıspanak kaynaklı zehirlenme iddialarının ardından hem tarım ilacı hem de araya yabani ot karışması ihtimalinin gündeme geldiğini söyledi. İlaç konusunun uzmanlar tarafından değerlendirilmesi gerektiğini belirten Tavşan, benzer vakaların ileride tekrar yaşanabileceğini ve halkın tedirgin olmaması için üretimden perakende satışa kadar denetimlerin sıklaştırılması gerektiğini dile getirdi.

    Tavşan, “Geçtiğimiz günlerde nar içindi şimdi de ıspanak için tartışmalar yaşanıyor” diye konuştu. Tavşan, ıspanağın hal fiyatının 3.5 liradan 1 liraya kadar düştüğünü, gelecek dönemde satılma ihtimalinin iyice düşebileceğini ifade ederek, “Bu tür iddialar nedeniyle halk kaçıyor. Ispanaktan bu şekilde kaçmak doğru değil. Buradan binlerce üretici ekmek yiyor. Bir işleyici hata yaptı diye ötekilerde kayba sebep olmamalı. Bu işte çiftçi tokat yiyor” dedi. 

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