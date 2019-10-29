İstanbul Havalimanı 1 yaşında!

İstanbul Havalimanı'nda, 1'inci yıl dönümü heyecanı ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu bir arada yaşandı. İç ve Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde düzenlenen törene İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İsmail Şanlı, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Deniz Engin, İstanbul Havalimanı Jandarma Tabur Komutanı Yarbay Ersan Dikili ile diğer ilgililer katıldı. Yerli ve yabancı yolcuların da izlediği tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende konuşan Kadri Samsunlu, iki mutluluğu bir arada yaşadıklarını belirterek, "Bir yandan demokrasi, bağımsızlık ve özgürlüğümüzün teminatı Cumhuriyetimizin 96. kuruluş yıl dönümünün coşkusunu yaşarken, diğer yandan ülkemizin geleceğe açılan kapısı, büyük bir vizyonun ana parçalarından olan İstanbul Havalimanı'nın ilk yaşını kutlamanın da heyecanını yaşıyoruz" dedi.

"1.YAŞ DEĞİL, '95 ARTI 1.YAŞ'"

Mustafa Kemal Atatürk'ün "Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır" sözünü anımsatan Samsunlu, "Biz de Atamız'a yaraşır bir vatan evladı olabilmek için bundan tam bir yıl önce dünyanın en büyük havalimanı ve bölgenin en önemli 'hub'ı olan İstanbul Havalimanı'nı hizmete açmıştık. Bu sene yıl dönümümüzü ise 1.yaş değil, '95 artı 1.yaş' sloganıyla kutluyoruz" diye konuştu.

"YAKLAŞIK 41 MİLYON YOLCUYU HAVALİMANIMIZDA AĞIRLADIK"

Kadri Samsunlu, şunları söyledi:

"1 yıldır var gücümüzle çalışıp İstanbul Havalimanı'nı dünya havacılık otoritelerinin de kabul ettiği dünyanın en iyi havalimanları arasında gösterilmenin gururunu yaşıyoruz. Bir yıl çok uzun süre olmasa da küresel bir hub olma ve Türkiye'yi havacılık sektöründe en üst lige taşıyarak, dünyaya örnek bir havalimanı işletme modeli sergileme hedefimizde çok önemli mesafeler katettik.'Büyük Göç'ten bu yana geçen sürede yaklaşık 246 bin 200 uçuş gerçekleştirerek yerli-yabancı yaklaşık 41 milyon yolcuyu havalimanımızda ağırladık. 71 havayolu şirketiyle yürüdüğümüz bu yolda toplam 8 yeni havayolu şirketi İstanbul Havalimanı'ndan ilk defa uçmaya başladı. Bu durum başarılı bir operasyon yaptığımızın bir kanıtıydı. İmkânsız denileni gerçekleştirmenin, bir hayali gerçeğe dönüştürmenin, ülkemiz için gurur vesilesi dünya içinse örnek olmanın bize yüklediği büyük sorumluluğun bilinciyle; bugün adım attığımız yeni yaşımızda çok daha güzel işlere imza atacağımıza inancım sonsuz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm milli mücadele kahramanlarımızı, vatanımız için şehit düşen tüm kahramanlarımızı rahmet, şükran ve minnetle anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı ve tarihimize altın harflerle kazınan bu büyük zafer anıtının 1'inci yaşını kutluyor, nice başarılarla dolu yıl dönümleri diliyorum."

"SADECE HAVALİMANI İŞLETMECİLİĞİ YAPMIYORUZ ÜLKEMİZİ TANITIYORUZ"

İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İsmail Şanlı da İstanbul Havalimanı'nın kısa sürede büyük mesafe kat ettiğini ifade etti. Büyük bir mutluluğu yaşadıklarını aktaran Şanlı,"Bugün burada muasır medeniyet hedefinde ve muasır medeniyet yarışında iddialı bir başyapıtın içerisinde bu bayramı kutluyoruz. Havalimanları, ülkelerin dışarıya açılan kapıları olmak noktasında önemli bir görev üslenmektedirler. Yine aynı şekilde ülkelerin var olan eserlerini, kültürlerini yaşam biçimlerini ve ülkelerle olan düşüncelerin algılanmaları açısından en önemli noktaların başında gelir. Bizler burada sadece bir havalimanı işletmeciliği yapmıyoruz, ülkemizi dışarıya tanıtıyoruz. Ülkemizin sahip olduğu güzellikleri, ülke insanımızın sahip olduğu güzellikleri dünyaya tanıtma noktasında birer kültür elçisi olarak da 65 bin personel ile birlikte hareket etmekteyiz" ifadelerini kullandı.

YOLCULARA PASTA VE ÇİKOLATA İKRAM EDİLDİ

Konuşmaların ardından Kadri Samsunlu ve protokol üyeleri, İstanbul Havalimanı'nın 1'inci yaşı nedeniyle hazırlanan pastayı keserken, daha sonra havalimanı çalışanlarıyla birlikte aile fotoğrafı çektirdi.

Öte yandan Cumhuriyet Bayramı coşkusu ve İstanbul Havalimanı'nın 1'inci yaş heyecanı çeşitli etkinliklerle devam etti. Yolculara Türk bayrakları dağıtılırken, bando takımının çaldığı marşlara yolcular ve personel eşlik etti. Ayrıca yolculara pasta ve çikolata ikram edildi.