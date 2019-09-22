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    HaberlerEkonomiİstanbul Havalimanı o ülkeye ilham oluyor
    22.09.2019 - 11:19 | | AA

    İstanbul Havalimanı o ülkeye ilham oluyor

    Polonya Altyapı Bakan Yardımcısı Mikolaj Wild, Varşova yakınlarında yapılacak Merkez Havalimanı için İstanbul Havalimanı'nı kamu-özel sektör ortaklığı (PPP) ve finansal yönden derinlemesine incelediklerini belirterek, "Bizim için bunun nasıl başarıldığını bilmek ilgi çekici olacak. İstanbul Havalimanı'nın finansal yapısı, bizim için çok ilham verici. İstanbul'daki projede yer alan şirketlerle iş birliğini de masaya yatırıyoruz." dedi.

    İstanbul Havalimanı o ülkeye ilham oluyor

    Wild, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Varşova'nın 45 kilometre  dışında, güneybatı yönünde inşa edilmesi ve ilk aşamada yılda 45 milyon yolcu  kapasitesine sahip olması beklenen Merkez Havalimanı projesini kendisinin  yönettiğini ve bu havalimanının son teknolojiler kullanılarak yapılacağını  söyledi.

    Türk Hava Yolları'nın Doğu Avrupa'da aktif olduğuna işaret eden Wild, Avrupa'nın en büyük havalimanlarından biri olacak Merkez Havalimanı için THY ve  yer hizmetleri veren başka bir Türk şirketi ile temas halinde olduklarını  bildirdi.

    "Doğu'dan Avrupa Birliği'ne (AB) açılan kapı" olarak tanımlanan  Polonya'nın geçen yıl hava taşımacılığında Çin'den sonra en hızlı büyüyen ülke  olduğunu belirten Wild, "Kapasiteyi artırarak bundan faydalanmak istiyoruz.  Dünyadaki diğer hava bağlantı noktalarıyla iş birliği de yapmak istiyoruz.  Bunlardan birisi de İstanbul Havalimanı." diye konuştu.

    "İSTANBUL HAVALİMANI, BİZİM İÇİN EN YAKIN ÖLÇÜT OLACAK"

    Mikolaj Wild, İstanbul Havalimanı'nı hem finansal hem de "Avrupa'daki  en büyük PPP projesi olması" yönünden dikkatlice incelediklerini ifade ederek,  şunları kaydetti:

    "Bizim için bunun nasıl başarıldığını bilmek ilgi çekici olacak.  İstanbul Havalimanı'nın finansal yapısı, bizim için çok ilham verici.  İstanbul'daki projede yer alan şirketlerle iş birliğini de masaya yatırıyoruz.  Bazı şirketler, İstanbul Havalimanı projesini en iyi projeleri olarak  gösteriyorlar. Aynı zamanda havalimanının negatif yönlerine de bakıyoruz.  İstanbul Havalimanı, bizim için en yakın ölçüt olacak."

    TÜRK ŞİRKETLERİNE ORTAKLIK ÇAĞRISI

    Polonya Altyapı Bakanı Yardımcısı Wild, Polonya Merkez Havalimanı'nın  İstanbul Havalimanı'na rakip olacağı konusundaki analizlere katılmadıklarını  belirterek, "Bunun nedeni, iki ülkenin değişik coğrafi bölgelerde bulunması ve  hedefimizin AB'deki yolcular olması." dedi.

    Polonya'da başta Varşova metrosu olmak üzere inşaat sektöründe önemli  işlere imza atan Türk şirketi Gülermak AŞ'den çok memnun olduklarını dile getiren  Wild, ülkenin 90 milyar avroluk lojistik yatırımları için Türk şirketlerine  ortaklık çağrısında da bulundu.

     

     

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