İstanbul Havalimanı’na harç pulu otomatı geldi

Yolcular, nakit ve kredi kartının yanı sıra temassız (NFC) ödeme sistemini destekleyen cep telefonlarıyla tek seferde en fazla 10 harç pulu alabilecek.

Pilot uygulama kapsamında İstanbul Havalimanı’nda 10 otomatla başlayan hizmetin Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda da verilmesi bekleniyor.

Yolculardan Erdem Genç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, harç pulunu eskiden gişeden aldıklarını, otomattan pul almanın işleri çok hızlandırdığını söyledi.

Projede yazılım mühendisi olarak çalışan Harun Gümüşdoğrayan ise otomatların Türkiye genelinde ilk kez uygulandığını belirtti.

Büyük tasarlandı

Gümüşdoğrayan, veznede oluşan yoğunluğu önlemek ve işleri hızlandırmak adına bu projenin hayata geçirildiğini ifade ederek, “Bu proje İstanbul Deftardarlığı ile yürütüldü. Gayet başarılı oldu. Uzun çalışmalar sonucu ortaya çıktı. Kısmet olursa bütün havalimanlarında kullanılacak” diye konuştu.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün resmini taşıyan harç pulları Darphane’de basılıyor. Pullar, görevli polis memuru tarafından köşesinden yırtılarak iptal ediliyor. Yeni harç pulları, öncekilerden daha büyük formda tasarlandı.