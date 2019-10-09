‘İstanbul’da havalı seyahat buluşması

En çok ülkeye uçan havayolu Türk Hava Yolları (THY), konferansa 4. yılında da ev sahipliği yaparak seyahat endüstrisinin liderlerini ve uzmanlarını fikir alışverişi, münazara ve bağlantı kurmaları için bir araya getirdi.



Ünlü isimler katıldı



Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı tarafından açılışı yapılan konferansa BBC Hard Talk’ın başarılı sunucusu Aaron Heslehurst moderatörlük etti. Seyahat sektörünün önde gelen isimlerinin katıldığı programın açılış konuşmasını ödüllü gazeteci ve çok satan yazar Celeste Headlee yaparken GBTA’dan Melanie Garrett de katılım gösteren isimler arasında yer aldı.



Büyümeye devam



Konferansa ilişkin değerlendirmelerde bulunan İlker Aycı, “Türk Hava Yolları kurumsal müşterilerine sunduğu ürünlerini, servislerini ve operasyonlarını büyütmeye devam ederken yeni evi İstanbul Havalimanı’nın sunduğu fırsatları da memnuniyetle karşılamakta. Misafirlerimize üstün bir seyahat deneyimi sunmaya hazırız ve kendilerini ‘Dünyanın Buluşma Noktasındaki’ yolcuğumuza davet ediyoruz” dedi.









Avantajlar sunuyor



Verilen bilgiye göre, ‘Turkish Airlines Corporate Club’, kurumsal müşterilerine Türk misafirperverliğini en üst seviyede yaşatırken sadakat programı ile çeşitli avantajları da beraberinde sunuyor. Turkish Airlines Corporate Club, bilet alımında maksimum esneklik, İstanbul Havalimanı’nın özel yolcu salonlarının kullanımı ve yüksek bagaj limitleri gibi uçuş öncesi avantajlar sağlarken, programın üyeleri uçuş esnasında da seçkin hizmet ve ürünlerden faydalanabiliyor.



Avrupa’nın en genç filolarından birine sahip olan Türk Hava Yolları bu yıl teslim aldığı altı adet 787-9 Dreamliner tipi yolcu uçağına ek olarak 2021 yılına kadar 400 uçaklık bir filoya ulaşarak uçuş ağını daha da genişletmeyi hedefliyor.



2019 yılında açılan hatlar arasında Şarjah, Marakeş, Port Harcourt, Bali, Pointe-Noire, Luksor ve Mexico City yer alırken aralık ayında da Rovaniemi hattının açılması planlanıyor.