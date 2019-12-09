BİST108.869 0EURO6,40-0,10USD5,78-0,10ALTIN271,50-0,11
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomi Haberleri İstanbul’dan uçuşlar 100 milyona koşuyor
    ABONE OL
    09.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    İstanbul’dan uçuşlar 100 milyona koşuyor

    Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre, bu yılın ocak - kasım döneminde İstanbul’daki havalimanlarından seyahat eden yolcu sayısı, geçen yıla göre 1 milyon 235 bin 632 kişi artarak, 95 milyon 988 bin 89’a yükseldi.

    İstanbul’dan uçuşlar 100 milyona koşuyor

    Atatürk Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı ile İstanbul Havalimanı’ndan ocak ve kasım arasında seyahat eden yolcu sayısı ile uçuş trafiği geçen yılın aynı dönemine göre arttı.

    Nisandan itibaren sadece özel ve kargo seferlerinin yapıldığı Atatürk Havalimanı’nda ocak - kasım döneminde 16 milyon 72 bin 534 yolcu seyahat etti. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ilk 11 ayda iç hatta 19 milyon 780 bin 714, dış hatta 12 milyon 847 bin 84 yolcuolmak üzere toplam 32 milyon 627 bin 798 yolcu taşındı.

    Geçen yıla göre arttı

    6 Nisan’daki büyük taşınmanın ardından tam kapasite hizmete başlayan İstanbul Havalimanı’ndan ocak - kasım döneminde 47 milyon 297 bin 757 yolcu geliş - gidiş yaptı. Böylece İstanbul’daki üç havalimanından ocak - kasım döneminde iç hatta 35 milyon 525 bin 345, dış hatta 60 milyon 472 bin 744 olmak üzere 95 milyon 988 bin 89 yolcu geliş ve gidiş yaptı. Geçen yılın aynı dönemde 94 milyon 752 bin 457 yolcu ağırlanmıştı.

     

    Diyarbakır'da terör örgütünün cephaneliği ele geçirildiDiyarbakır'da güvenlik güçlerince yapılan istihbari çalışmayla terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Bağlar, Çınar ve Kayapınar ilçelerinde çok sayıda adrese, havadan da drone destekli şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda boş arazinin altında inşa edilen sığınakta 100 kilo plastik patlayıcı ile aralarında roketatar, roket, uzun namlulu tüfek, el bombası da bulunan yüklü miktarda silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildi, 20 şüpheli gözaltına alındı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    AÖL sınav soru ve cevapları yayımlandı mı? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    AÖL sınav soru ve cevapları yayımlandı mı? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Asgari ücrete yeni yılda ne kadar zam yapılacak? Asgari Ücret zam oranı yüzde kaç olacak?

    Asgari ücrete yeni yılda ne kadar zam yapılacak? Asgari Ücret zam oranı yüzde kaç olacak?

    Diyarbakır'da PKK'ya büyük operasyon; Terör örgütünün cephaneliği ele geçirildi

    Diyarbakır'da PKK'ya büyük operasyon; Terör örgütünün cephaneliği ele geçirildi

    Zalim İstanbul 22. bölüm fragmanlarında Ceren bebeğini mi düşürüyor?

    Zalim İstanbul 22. bölüm fragmanlarında Ceren bebeğini mi düşürüyor?

    Sıradaki Haber