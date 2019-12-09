İstanbul’dan uçuşlar 100 milyona koşuyor

Atatürk Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı ile İstanbul Havalimanı’ndan ocak ve kasım arasında seyahat eden yolcu sayısı ile uçuş trafiği geçen yılın aynı dönemine göre arttı.

Nisandan itibaren sadece özel ve kargo seferlerinin yapıldığı Atatürk Havalimanı’nda ocak - kasım döneminde 16 milyon 72 bin 534 yolcu seyahat etti. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ilk 11 ayda iç hatta 19 milyon 780 bin 714, dış hatta 12 milyon 847 bin 84 yolcuolmak üzere toplam 32 milyon 627 bin 798 yolcu taşındı.

Geçen yıla göre arttı

6 Nisan’daki büyük taşınmanın ardından tam kapasite hizmete başlayan İstanbul Havalimanı’ndan ocak - kasım döneminde 47 milyon 297 bin 757 yolcu geliş - gidiş yaptı. Böylece İstanbul’daki üç havalimanından ocak - kasım döneminde iç hatta 35 milyon 525 bin 345, dış hatta 60 milyon 472 bin 744 olmak üzere 95 milyon 988 bin 89 yolcu geliş ve gidiş yaptı. Geçen yılın aynı dönemde 94 milyon 752 bin 457 yolcu ağırlanmıştı.