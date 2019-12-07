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    07.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    İş’ten Workup desteği...

    Türkiye İş Bankası’nın ana destekçisi olduğu Workup Girişimcilik Programı’nın 5. dönem girişimleri mezun oldu.

    İş’ten Workup desteği...

    Bankadan yapılan yazılı açıklamada Workup’tan yeni mezun olan 9 girişimin Agrovisio, Cameralyze, FakeFind, Gamer Arena, HoloNext, Qubitro, Teamfluencer, Verilogy ve Vidyou olduğu belirtildi.

    İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Türkiye için daha fazla katma değer oluşturmak ve müşterilere en iyiyi sunmak için tüm paydaşlara yeni pencereler açacak şekilde girişimcileri desteklediklerini söyledi. Bali, Workup’ın bu desteğin en önemli parçalarından birini oluşturduğunu belirtti. 

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