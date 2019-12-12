İsveçli devin partneri oldu

Inditex Group, Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivarius, Oysho, Bershka ve Zara Home gibi tüm dünyada modaseverler tarafından en çok talep edilen markaları bünyesinde bulunduruyor.

Trendyol Group CEO’su Demet Mutlu, “25 milyon üyemizin arasında modayı sıkı takip eden önemli bir kitle var. Lovemark olmuş markaları bünyemize katarak müşterilerimizin zevklerine ve bütçelerine hitap eden ürünleri bulmalarını sağlamaya devam edeceğiz. Bu konuda bizim için müşterilerimizin deneyimi her şeyin üzerinde. En iyi alışveriş deneyimi için Inditex gibi dünyanın en büyük moda perakende markasıyla yaptığımız işbirliği bizim için değerli” dedi.

Mutlu, tüm kategorilerde kullanıcılarına en geniş ürün yelpazesini hızlı ve güvenilir şekilde sunduklarını bunu da teknoloji altyapısı ile sağladıklarını kaydetti.