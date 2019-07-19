İsviçre çıkarması

İsviçre, Türkiye ile ekonomik ve sosyal ilişkilerini daha güçlendirmek için kolları sıvadı. Bir yandan İsviçreli firmalar Türkiye’deki yatırımlarını artırmaya hazırlanıyor, diğer yandan eylülde İstanbul’da İsviçre’yi tanıtacak ve her yıl tekrarlanacak bir etkinlik başlıyor.

Bomontiada’da düzenlenecek İsviçre Günleri’ne İsviçreli firmalar ve okullar adeta çıkarma yapacak. Hatta etkinliğe Bomonti semtine adını veren İsviçre kökenli Bomonti ailesinden de katılım olabilir.

İstanbul’daki İsviçre İhracat ve Yatırım Ofisi Direktörü Mehmet Yıldırımlı, aralarında Clariant, ABB, Nestle ve Roche’un da olduğu İsviçre firmalarının Türkiye’de ticari faaliyetlerini artırma planları olduğunu belirterek, “2019’da Türkiye’ye yapılan ilk yabancı yatırım da İsviçre’den geldi. Lojistik sektöründe faaliyet gösteren Frachtbox, yurtdışındaki ilk ofisini Türkiye’de açtı” diyor.

Türkiye’ye yatırım yapmak için pek çok neden olduğunu dile getiren Yıldırımlı bunların başında Türkiye’nin jeopolitik konumunun geldiğini belirtiyor. İsviçreli şirketler için Türkiye üzerinden Ortadoğu ve Afrika’ya ulaşmanın mümkün olduğunu belirten Yıldırımlı, şunları söylüyor:

“Türkiye’nin genç, dinamik ve eğitimli bir nüfusu var. Türkiye, iş yapma kolaylığı ve koruma sunuyor. Kazançlı teşvikler var. Türkiye’nin iç pazarı da yatırımcılar için çok önemli.”

3 gün sürecek

Türkiye’de her yıl 600 binden fazla ev inşa edildiğine dikkati çeken Yıldırımlı, “2023 yılına kadar 7.5 milyon yeni eve ihtiyaç duyulacak. Bu büyük talebe bağlı olarak, Türkiye, enerji ve ulaştırma altyapısına da yatırım yapacak. İsviçreli KOBİ’ler için bu gelişme çeşitli ihracat fırsatlarına neden olabilir, özellikle yenilenebilir enerjide” diyor.

İsviçre Günleri’nin ise Türkiye’de ilk kez bu sene 20 - 22 Eylül arasında Yapıkredi Bomontiada’da düzenleneceğini belirten Yıldırımlı, şöyle devam ediyor:

“İsviçre şirketlerine ve kurumlarına İsviçreliliğin ne demek olduğunu tanıtabilecekleri benzersiz bir platform sunabileceğiz. 3 gün boyunca İsviçre ve Türkiye’den farklı sektörlerde hizmet veren kurum ve kişileri buluşturarak, yaratıcı iş ortaklıklarının kurulabileceği sıra dışı bir platform oluşturmayı amaçlıyoruz.

İsviçre’yi tanımak isteyen, peynir ve çikolatadan başka neler varmış diye merak edenlere açık olacak etkinliğe kalabalık bir ziyaretçi kitlesi bekliyoruz. Uzun vadede, İsviçre Günleri’ni Türkiye’nin başka şehirlerine de taşıyacağımız yıllık bir etkinlik olarak planlıyoruz.”

İlişkiler derinleşiyor

İsviçre İstanbul Başkonsolosu Nathalie Marti, Milliyet’e yaptığı açıklamada, iki ülke arasında siyasi diyalog ve güçlü ekonomik bağlarla giderek kuvvetlenen ilişkilerin 2008 yılından beri daha da derinleştiğini söyledi.

İsviçre şirketlerinin Türkiye pazarına ilgisinin yüksek olduğunu belirten Marti, “ABB, Clariant, Nestle ve Roche gibi bazı İsviçre şirketleri Türkiye’deki faaliyetlerini artırmayı planlıyor” dedi.

Türkiye’nin coğrafi konumu nedeniyle çok önemli bir ülke olduğunu vurgulayan Marti iki ülke arasındaki ticari boyutla ilgili şu rakamları paylaştı:

“İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2018’de 3.32 milyar İsviçre frangına ulaştı. İsviçre Türkiye’ye 1.87 milyarlık ihracat yaparken 1.44 milyar İsviçre frangı da ithalat gerçekleştirdi.”