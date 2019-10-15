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    HaberlerEkonomiİsviçre’ye Türk saati
    15.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    İsviçre’ye Türk saati

    Saat ihracatı 2014’ten 2018’e yüzde 42 artarak 52 milyon 956 bin dolara ulaştı, Türkiye’de üretilen saatler Hong Kong’dan İsviçre’ye, Hollanda’dan Birleşik Arap Emirlikleri’ne kadar geniş bir coğrafyada alıcı buldu.

    İsviçre’ye Türk saati

    AA’nın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, bu yılın ocak-ağustos döneminde de 26 milyon 951 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

    Ülkeler bazında 2014-2018 döneminde en fazla saat ihracatı yapılan ülke Hong Kong (55 milyon 494 bin dolar) oldu. Bu ülkeyi İsviçre (16 milyon 584 bin dolar) ve Hollanda (12 milyon 695 bin dolar) izledi. İthalatta ise aynı dönemde İsviçre (655 milyon 360 bin dolar) ilk sırada yer alırken, Çin (649 milyon 731 bin dolar) ve Japonya (42 milyon 882 bin dolar) bu ülkeyi takip etti.

    Plakayı kapattılar ama yüzlerini kapatmayı unuttularİstanbul Bayrampaşa’da plakaları "Evleniyoruz" yazısıyla kapatılmış gelin arabası görünümü verilen bir otomobille gasp yapan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüpheliler, güvenlik kamerasını inceleyen polisin, yüzünü kapatmayan gaspçılardan birini tanımasıyla ele geçirildi. Soygun anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
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