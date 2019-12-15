İthal oyuncaklara 1.8 milyar $ verdik

Bisikletten pelüş bebeklere, pedallı arabadan yapı setlerine kadar birçok kategoride satılan oyuncaklar, çocuklu aileler için vazgeçilmezler arasında yer alıyor. Dünya ticaretinde de önemli yeri olan oyuncak sektörü, Türkiye’nin dış ticaret açığı verdiği kalemler arasında yer alıyor.

2014-2018 döneminde oyuncak ithalatına harcanan para toplamda 1 milyar 786 milyon 914 bin dolar olarak kaydedildi. Buna karşın aynı dönemde yapılan ihracat 163 milyon 555 bin dolar seviyesinde kaldı.

10 ayda 123 milyon$

Türkiye 2014’te 382 milyon 692 bin dolar, 2015’te 340 milyon 87 bin dolar, 2016’da 409 milyon 961 bin dolar, 2017’de 392 milyon 89 bin dolar, 2018’de 262 milyon 85 dolar tutarında oyuncak ithal etti. Bu yılın 10 ayında ise 122 milyon 909 bin dolarlık ithalat gerçekleştirildi.

Oyuncakçılar Derneği Başkanı Esin Yürür, ithal oyuncağın yerini alabilecek yerli üretimin henüz yeterli seviyede olmadığını söyledi.