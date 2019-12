İzmirlilere hediye yakıt

Club TOTAL üyeleri, İzmir Optimum ve Karşıyaka Hilltown AVM’de yapacakları yılbaşı alışverişlerini hediye yakıta dönüştürecek. Konuyla ilgili açıklamada şunlar kaydedildi:

“16 Aralık 2019 5 Ocak 2020 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında, Club TOTAL üyeleri yaptıkları her 100TL’lik alışverişe 10TL, her 250TL’lik alışverişe 25TL ve her 500TL’lik alışverişe 50TL anında hediye puan kazanıyor. Hediye puanlar daha sonra, üyesi TOTAL istasyonlarında, yakıt harcamalarında kullanılabiliyor.

Kampanyadan faydalanmak için, yapılan alışveriş sonrası AVM içerisinde yer alan danışma ve Club Total standlarına giderek verilecek kampanya kodunu, TOTAL Türkiye uygulamasında yer alan AVM özel kampanya bölümündeki “kampanya kodunu giriniz” alanına girmek ve ardından kodu onaylamak yeterli. Avantajlarla dolu Club TOTAL’in İzmir özel kampanyası, 5 Ocak 2020 tarihine kadar geçerli olacak.

Club Total hesabına yüklenen akaryakıt puanları, 20 Ocak 2020 tarihinden itibaren bir yıl boyunca Club Total üyesi Total istasyonlarında harcanabilecek. Kampanya ile ilgili daha fazla bilgiye Total Türkiye mobil uygulaması ve www.demirorenpetrol.com.tr’den ulaşabilirsiniz.”