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    09.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Kale’den sosyal girişimcilik ödülü

    Kale Grubu’nun kurucusu İbrahim Bodur’un anısını yaşatmak için sosyal girişimcilik platformu Ashoka iş birliğinde 3’üncüsü düzenlenen İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü’nü kazananlar belli oldu.

    Kale’den sosyal girişimcilik ödülü

    3 kategorideki ödüllerde teknolojiden bağımsız olarak kodlama eğitiminin erişilebilir olmasını sağlayan bir oyun ortamı sunan Tospaa Bilgisayarsız Kodlama Girişimi ile N. Alp Ar Erken Aşama kategorisinin kazananı oldu. Çocukların etraflarındaki her şeyi oyuncaklara dönüştürmelerini sağlayan bir oyun kiti sunan Toyi ile Elif Atmaca İleri Aşama kategorisinin, gençlerin hayal ettikleri hayata ve ilk işlerine adım atmaları için yazılım eğitimleri veren ve Ahiler Kalkınma Ajansı ile çalışan Kodluyoruz ile Gülcan Yayla, İş Birliği kategorisinin kazananı oldu.

    Kale’den sosyal girişimcilik ödülü

    Çevre için duyarlılık

    Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, “İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü ile yaşadığı dünyaya ve çevreye karşı kendini sorumlu hisseden ve harekete geçme cesaretini gösteren sosyal girişimcilerin önünü açmayı, onların yarattığı pozitif etkiye destek olmayı hedefliyoruz. Çünkü biliyoruz ki dünyayı yaşanır hale getirmek için değişim öncülerinin sayısının artmasına ihtiyacımız var” dedi.

     

    Diyarbakır'da terör örgütünün cephaneliği ele geçirildiDiyarbakır'da güvenlik güçlerince yapılan istihbari çalışmayla terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Bağlar, Çınar ve Kayapınar ilçelerinde çok sayıda adrese, havadan da drone destekli şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda boş arazinin altında inşa edilen sığınakta 100 kilo plastik patlayıcı ile aralarında roketatar, roket, uzun namlulu tüfek, el bombası da bulunan yüklü miktarda silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildi, 20 şüpheli gözaltına alındı.
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