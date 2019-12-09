Kale’den sosyal girişimcilik ödülü

3 kategorideki ödüllerde teknolojiden bağımsız olarak kodlama eğitiminin erişilebilir olmasını sağlayan bir oyun ortamı sunan Tospaa Bilgisayarsız Kodlama Girişimi ile N. Alp Ar Erken Aşama kategorisinin kazananı oldu. Çocukların etraflarındaki her şeyi oyuncaklara dönüştürmelerini sağlayan bir oyun kiti sunan Toyi ile Elif Atmaca İleri Aşama kategorisinin, gençlerin hayal ettikleri hayata ve ilk işlerine adım atmaları için yazılım eğitimleri veren ve Ahiler Kalkınma Ajansı ile çalışan Kodluyoruz ile Gülcan Yayla, İş Birliği kategorisinin kazananı oldu.

Çevre için duyarlılık

Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, “İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü ile yaşadığı dünyaya ve çevreye karşı kendini sorumlu hisseden ve harekete geçme cesaretini gösteren sosyal girişimcilerin önünü açmayı, onların yarattığı pozitif etkiye destek olmayı hedefliyoruz. Çünkü biliyoruz ki dünyayı yaşanır hale getirmek için değişim öncülerinin sayısının artmasına ihtiyacımız var” dedi.