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    HaberlerEkonomiKamu işçisine zamda son durum! Bakan Selçuk'tan yeni açıklama
    30.07.2019 - 18:43| AA

    Kamu işçisine zamda son durum! Bakan Selçuk'tan yeni açıklama

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türk-İş'i ziyaret etti.

    Kamu işçisine zamda son durum! Bakan Selçuk'tan yeni açıklama

    Bakan Selçuk, Türk-İş'in 67. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Genel Başkan Ergün Atalay'a nezaket ziyaretinde bulundu.

    Basına kapalı ziyaret, yaklaşık iki saat sürdü.

    Ziyarette, Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, Genel Mali Sekreter Ramazan Ağar, Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp Alemdar da yer aldı.

    Selçuk, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, ziyarette toplu iş sözleşmeleri konusunda değerlendirmede bulunduklarını belirterek, "İnşallah kısa sürede uzlaşıyla sonuçlanır." ifadelerini kullandı.

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