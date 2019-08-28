Karadeniz’e 150 baz istasyonu

Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, ULAK projesi için ilk günden beri her desteği verdiklerini belirterek, “Vodafone Türkiye olarak yerli ve milli ürün ekosisteminin büyümesini önceliklerimizden biri olarak görüyoruz. Yazılım ve donanım alanında atılacak adımların yerli üreticilerle hayata geçirilmesini, teknoloji alanında Türkiye’nin dünyada söz sahibi olması açısından önemli buluyoruz. Bu çerçevede, yerli ürün üreten ve ürünü şebekemiz standartlarında olan her üreticiyle çalışıyoruz” dedi.