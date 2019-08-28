BİST96.0300EURO6,490,37USD5,840,15ALTIN287,98-0,36
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiKaradeniz’e 150 baz istasyonu
    28.08.2019 - 07:50| EKONOMİ SERVİSİ

    Karadeniz’e 150 baz istasyonu

    Vodafone, Karadeniz Bölgesi’nde yerli ve milli ULAK baz istasyonlarını devreye aldığını duyurdu. Şirket, Karadeniz’de 150 ULAK baz istasyonunu başarıyla devreye alarak Türkiye’nin yerlileşme hedefine verdiği desteği bir adım daha ileriye taşıdı.

    Karadeniz’e 150 baz istasyonu

    Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, ULAK projesi için ilk günden beri her  desteği verdiklerini belirterek, “Vodafone Türkiye olarak yerli ve milli ürün ekosisteminin büyümesini önceliklerimizden biri olarak görüyoruz. Yazılım ve donanım alanında atılacak adımların yerli üreticilerle hayata geçirilmesini, teknoloji alanında Türkiye’nin dünyada söz sahibi olması açısından önemli buluyoruz. Bu çerçevede, yerli ürün üreten ve ürünü şebekemiz standartlarında olan her üreticiyle çalışıyoruz” dedi.

    500 bin liralık kaçak telefon ve aksesuarı ele geçirildiKahramanmaraş'ta polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 500 bin lira olan kaçak cep telefonu ve telefon aksesuarı ele geçirildi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kız kardeşinin dayak yediğini duyunca çılgına döndü!

    Kız kardeşinin dayak yediğini duyunca çılgına döndü!

    Can Yaman kimdir, kaç yaşında? Can Yaman biyografisi

    Can Yaman kimdir, kaç yaşında? Can Yaman biyografisi

    KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? Burs başvuru tarihi belli oldu mu?

    KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? Burs başvuru tarihi belli oldu mu?

    Bakan’dan yüz nakli bekleyen Leyla’ya destek

    Bakan’dan yüz nakli bekleyen Leyla’ya destek

    Sıradaki Haber