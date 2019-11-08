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    HaberlerEkonomi HaberleriKazakistan ve Türkiye yatırımı konuşulacak
    08.11.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

    Kazakistan ve Türkiye yatırımı konuşulacak

    Türkiye ve Kazakistan arasındaki yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmek amacıyla İş ve Yatırım Forumu düzenlenecek. Foruma, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Kazakistan Başbakanı Askar Mamin de katılacak.

    Kazakistan ve Türkiye yatırımı konuşulacak

    Türkiye-Kazakistan İş ve Yatırım Forumu 10 Kasım Pazar günü İstanbul’da yapılacak. Forumda, iki ülke arasındaki yeni yatırım alanları değerlendirilecek. Foruma, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Kazakistan Başbakanı Mamin de katılacak. Forumda; gıda, tarım, hayvancılık, kimya, petrokimya, deri, tekstil, hazır giyim, mobilya, inşaat, yapı malzemeleri, makine, maden, metalürji ve enerji sektörlerindeki iş birliği olanaklarının anlatılacağı sektörel oturumlar düzenlenecek.

    Mükemmel bir üs

    Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly de yaptığı açıklamada, “Türkiye ve Kazakistan’ın imkanlarını değerlendirmek için beraber çalışmalıyız. Kazakistan, Türkiye’ye mükemmel bir üs olabilir” dedi. Saparbekuly, “Petrokimya Kazakistan’ın yatırım almak istediği bir sektör. Bu alanda yatırımcıya birçok imkan sağlıyoruz. Yatırımcıları, kurumlar, gayrimenkul ve arsa vergilerinden muaf tutuyoruz, makinelerine sıfır gümrük vergisi uyguluyoruz, ucuz kredi sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

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