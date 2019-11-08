Kazakistan ve Türkiye yatırımı konuşulacak

Türkiye-Kazakistan İş ve Yatırım Forumu 10 Kasım Pazar günü İstanbul’da yapılacak. Forumda, iki ülke arasındaki yeni yatırım alanları değerlendirilecek. Foruma, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Kazakistan Başbakanı Mamin de katılacak. Forumda; gıda, tarım, hayvancılık, kimya, petrokimya, deri, tekstil, hazır giyim, mobilya, inşaat, yapı malzemeleri, makine, maden, metalürji ve enerji sektörlerindeki iş birliği olanaklarının anlatılacağı sektörel oturumlar düzenlenecek.



Mükemmel bir üs



Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly de yaptığı açıklamada, “Türkiye ve Kazakistan’ın imkanlarını değerlendirmek için beraber çalışmalıyız. Kazakistan, Türkiye’ye mükemmel bir üs olabilir” dedi. Saparbekuly, “Petrokimya Kazakistan’ın yatırım almak istediği bir sektör. Bu alanda yatırımcıya birçok imkan sağlıyoruz. Yatırımcıları, kurumlar, gayrimenkul ve arsa vergilerinden muaf tutuyoruz, makinelerine sıfır gümrük vergisi uyguluyoruz, ucuz kredi sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.