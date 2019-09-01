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    HaberlerEkonomiKemer Country Atlı Spor Kulübü'nde Balkan rüzgarları
    01.09.2019 - 17:21

    Kemer Country Atlı Spor Kulübü'nde Balkan rüzgarları

    Binicilik dünyasının kalbi, Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından düzenlenen, ülke milli takımlarının da yarıştığı 11 Balkan ülkesinin katılımıyla Kemer Country Atlı Spor Kulübü’nde heyecan ve mücadeleler ile sona erdi.

    Kemer Country Atlı Spor Kulübü'nde Balkan rüzgarları

     

    Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından “30 Ağustos - 01 Eylül CSI Engel Atlama Yarışmaları, dünyanın önemli 150 sporcu ve 250 at yarıştı.

    Kemer Country Club’ın uluslararası tesislerinde düzenlenen dev organizasyonda Yıldızlar, Gençler, Genç Yetişkinler,  Ustalar ve Kadınlar kategorilerinde hem takım hem de bireysel şampiyonlar belli olurken,Türkiye ise beş kategoride sahaya çıktı.

    Koru Sigorta, Qatar Airways, Alternatif Bank  sponsorluğunda düzenlenen yarışmaların destekçileri ise Alba Prestige, Atik, Işık Peyzaj, Radyo D ve Vansan. Bu önemli yarışmaların Medya Sponsorluğunu ise her yarışmada olduğu gibi Demirören Medya üstleniyor.

    Binicilikte seyir zevki en yüksek olan Engel Atlama Şampiyonası’nın keyfini yaşayan davetliler; aynı zamanda Kemer Country Atlı Spor Kulübü ve DS Automobiles Türkiye işbirliği çerçevesinde festival alanına yeni nesil DS Automobiles modelleri ile shuttle hizmetinden faydalandı. Misafirler DS Automobiles Türkiye standlarında DS 7 CROSSBACK ve DS 3 CROSSBACK modellerini yakından inceleme ve test etme imkanı yaşadı.

    CSI Engel Atlama Yarışamalrında Koşulan - Ds Türkiye Bronze Tour Final Kupası

    Sonuçlar:

    1. Loana Cimpoesu - Corlando atı ile
    2. Melisa Yuncu Can - Cup Of Coco isimli atı ile
    3. Maria Andrea Ninulescu - Argentina atı ile
    4. Maria Andrea Ninulescu - Quasar atı ile
    5. Benhur Çavdarlı - Elsa Linea O.A atı ile
    6. Serra Sengel - Gold Rush atı ile

    Kemer Country Atlı Spor Kulübünde Balkan rüzgarları

    Kemer Country Atlı Spor Kulübünde Balkan rüzgarları

    Kemer Country Atlı Spor Kulübünde Balkan rüzgarları


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