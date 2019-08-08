Kişi başına en fazla araç Muğla'da

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, haziran ayı itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı 23 milyon 44 bin 761 aracın yüzde 54,1'ini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,2'sini motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,7'sini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

İstanbul, toplam 4 milyon 187 bin 531 taşıtla en fazla aracın bulunduğu il olurken, bu kenti 2 milyon 3 bin 921 taşıtla Ankara, 1 milyon 410 bin 724 taşıtla İzmir, 1 milyon 81 bin 786 taşıtla Antalya izledi. En az taşıtın bulunduğu il 9 bin 372 taşıtla Tunceli oldu.

Trafiğe kayıtlı araçların nüfusa oranına bakıldığında, Burdur ve Muğla'da her iki kişiye bir aracın düşmesi dikkati çekti. Trafiğe kayıtlı araç sayısı, nüfusu 967 bin 487 olan Muğla'da 500 bin 641 (yüzde 51,7), nüfusu 269 bin 926 olan Burdur'da 135 bin 35 (yüzde 50) olarak belirlendi.

Buna karşılık Hakkari'de 30 kişiye 1 aracın düştüğü görüldü. Söz konusu oranla listede son sırada yer alan 286 bin 470 nüfuslu Hakkari'de araç sayısı 9 bin 402 olarak belirlendi. Hakkari'yi yüzde 5,7 ile Şırnak ve yüzde 6 ile Ağrı takip etti.

Başkentte her 4 kişiye bir otomobil

Öte yandan trafiğe kayıtlı toplam 12 milyon 469 bin 434 otomobilin bulunduğu Türkiye'de, ortalama 7 kişiye bir otomobil düşerken, Ankara'da nüfusun yüzde 26,6'sının otomobil sahibi olduğu kayıtlara geçti. Toplam 5,5 milyon nüfuslu başkentte trafiğe kayıtlı otomobil sayısı haziran ayı itibarıyla 1 milyon 463 bin 884 oldu.

Otomobillerin nüfusa göre dağılımına bakıldığında Ankara'yı yüzde 21,5 ile Muğla, yüzde 21 ile Antalya ve yüzde 20,2 ile Burdur takip etti.

İstanbul'da ise 15 milyonu aşkın nüfusa karşı otomobil sayısı 2 milyon 886 bin 575 olarak kaydedildi. Hakkari'de 133, Şırnak'ta 119 kişiye bir otomobil düştü.