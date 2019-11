Kitaplar cepte seslendi!

Teknolojinin gelişmesiyle dinleme ve izleme yanında kitap okuma alışkanlıkları da değişiyor. Ülkemizde e-kitap okuyucuları çok fazla popüler olmasa da sesli kitap, mobil uygulamadan kitap gibi yenilikler ilgi görüyor. Sesli kitaplar son dönemin yükselen trendi oldu.



Herkese hitap ediyor



İlk başta görme engelliler için tasarlansa da herkese hitap ediyorlar. Vakit bulamadığımız için okuyamadığımız kitapları zamanımızın boşa geçtiğini düşündüğümüz metroda, metrobüste, araç kullanırken, spor ya da ev işi yaparken dinlememizi sağlıyorlar. Ayrıca çok ağır kitapları da taşımaktan kurtarıyorlar. Sesli kitap için tek ihtiyacınız olan cep telefonu ve kulaklık. Böylece kitabınızı her yere götürebilirsiniz. Amazon’un Audible gibi sesli kitap uygulamaları yanında Türkiye’de hizmet veren yerli ve yabancı sesli kitap uygulamalarını derledik.









Yazar da seslendiriyor



Storytel: Avrupa’da faaliyet gösteren mobil uygulama Türkiye pazarına da girdi. İsveçli firma, yerli uygulama Seslenen Kitap’ı da satın alarak faaliyetlerini genişletti. Seslenen Kitap ve Storytel’de hem internet sitesinden hem de mobil uygulama üzerinden güncel yazarların en son eserlerini, çok okunan yazarların baş yapıtlarını, yazarların veya bir profesyonel seslendiricinin sesinden dinleyebiliyorsunuz. Storytel, Türkçe ve İngilizce sesli kitaplar ve ayrıca İngilizce e-kitaplar ile faaliyet gösteriyor. Çok satanlardan zamansız klasiklere her türden sesli kitap var. İStorytel’de kaçırdığınız bölümleri yeniden dinleyebilir ya da bir sonraki bölüme kolayca geçiş yapabilirsiniz. Kitaplığa kaydetmeden tek bir adımla dinlemeyi de sağlıyor. Her ay belli bir ücret karşılığında 3-4 kitap dinlemenize olanak veriyor.









Ücretsiz uygulama



Seskit: Ücretli uygulamalar yanında ücretsiz uygulamalar da var. Yerli Seskit bunlardan biri. İster sesli isterseniz de podcast (ses formatında kayıtlar) olarak her yerde internet bağlantısı ile ulaşabiliyorsunuz. Türkiye’de geliştirilen uygulama Ensar Yusuf Yılmaz tarafından tasarlandı. Uygulamada reklam gösterimi yer alıyor. Türkiye merkezli sunucuları var. Üyelik, kayıt ve kişisel bilgi gerektirmeyen bir kullanıma sahip. Yüzlerce ücretsiz sesli Türkçe kitap sunuyor. Hızlı bir altyapıya sahip.



İyi arşivi var









Audioteka: Polonyalı sesli kitap platformu Audioteka, Türkiye’ye bu yıl giriş yaptı. Binlerce sesli kitabı bilgisayarınızda veya cep telefonunuzdan dinlemenizi sağlıyor. Bu uygulamayla en saygın yayınevlerine ait sesli kitapları bulabilir, satın almadan önce ücretsiz dinleyebilirsiniz. Uyku modu ayarı, uygulamada satın alma, hızlandırma, yavaşlatma, arka planda dinleme gibi özellikleri var. İyi bir kitap arşivi sunuyor, seslendirmeleri kaliteli. Abonelik sistemi yok, dinlemek istediğiniz her kitap için ücret ödemeniz gerekiyor. Kitapların bir kısmını ücretsiz dinlemek ve indirmek mümkün. Satın alınan sesli kitaplara internet bağlantısı olmadan da erişilebiliyor.

Özetlerini sunuyor









KitUP: Kitap özetlerini okumanızı ya da dinlemenizi sağlıyor. KitUP, dünyaya damgasını vuran yüzlerce kurgusal olmayan kitabın en önemli noktalarını sadece 15 dakikada okuyabileceğiniz veya dinleyebileceğiniz bir hale getiriyor. Üç gün ücretsiz deneme şansı veriyor. Sonrasında aylık ya da yıllık olarak ücret talep ediyor. Daha çok kişisel gelişim, işletme, bilim, psikoloji gibi daha teknik konularda yazılmış kitapların özetlerini kullanıcılarına sunuyor.