BİST107.5290EURO6,330,35USD5,720,42ALTIN271,140,54
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomi HaberleriKOBİ kredi faizlerine indirim
    20.11.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

    KOBİ kredi faizlerine indirim

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOBİ’lerin finansmana daha kolay erişimi için KOSGEB’in bankalarla yaptığı protokolde firmalar lehine değişikliğe gittiklerini söyledi. 7. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezleri Ödül Töreni’nde konuşan Bakan Varank, “KOSGEB, bankalarla yaptığı yeni anlaşmayla Finansman Destek Programı’nda faiz oranlarını aşağı yönlü revize ederek 175 baz puanlık bir indirim yaptı” dedi.

    KOBİ kredi faizlerine indirim

    Varank, bakanlığın ilgili kuruluşu KOSGEB aracılığıyla da KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve kapasitelerinin artırılması için çeşitli programlar yürüttüklerine dikkati çekerek bu yıl 700’e yakın KOBİ’nin farklı programlar aracılığıyla 220 milyon liralık kaynaktan faydalandığını dile getirdi.

    Maliyet düştü

    Kredi Garanti Fonu ile imzaladıkları protokolle KOBİ Finansman Destek Programı’nı devreye aldıklarını hatırlatan Varank, şunları kaydetti:

    “Bu yeni programda, KOSGEB’in girişimcilik desteklerinden yararlanan ya da yararlanmayı planlayan geleneksel girişimcilere 50 bin liraya kadar, stratejik ve öncelikli sektörlerdeki işletmelere de 500 bin liraya kadar kredi finansman desteği sağlıyoruz. Finansal piyasalardaki son dönem eğilimleri ve ekonomideki canlanmayı da dikkate alarak KOBİ’lerin finansmana daha kolay erişimi için KOSGEB’in bankalarla yaptığı protokolde firmalarımızın lehine değişikliğe gittik. KOSGEB, bankalarla yaptığı yeni anlaşmayla Finansman Destek Programı’nda faiz oranlarını aşağı yönlü revize ederek 175 baz puanlık bir indirim yaptı. Kredi kullanan KOBİ’ler, bu revizyonla birlikte artık 15 bin liraya kadar daha az maliyetli finansman kullanabilecekler.”

    Kadıköy’de korkutan patlama anı kamerada!Kadıköy’de bir inşaatta başlayan yangın park halindeki lüks cipe sıçradı. Alevlere teslim olan cip bir anda bomba gibi patladı. Patlamanın etkisiyle alevler metrelerce yükselirken vatandaşlar büyük panik yaşadı. Alev alev yanan cipin patladığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    5 metre yükseklikten beton zemine çakıldı!

    5 metre yükseklikten beton zemine çakıldı!

    Şans Topu çekilişi saat kaçta başlıyor? 962. Şans Topu çekiliş sonuçları ne zaman açıklanır?

    Şans Topu çekilişi saat kaçta başlıyor? 962. Şans Topu çekiliş sonuçları ne zaman açıklanır?

    Önce eve kilitlediler, sonra ormana götürdüler!

    Önce eve kilitlediler, sonra ormana götürdüler!

    Dehşeti anlattı! Kaçırıp zincirle bağladılar ve...

    Dehşeti anlattı! Kaçırıp zincirle bağladılar ve...

    Sıradaki Haber