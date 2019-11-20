KOBİ kredi faizlerine indirim

Varank, bakanlığın ilgili kuruluşu KOSGEB aracılığıyla da KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve kapasitelerinin artırılması için çeşitli programlar yürüttüklerine dikkati çekerek bu yıl 700’e yakın KOBİ’nin farklı programlar aracılığıyla 220 milyon liralık kaynaktan faydalandığını dile getirdi.

Maliyet düştü

Kredi Garanti Fonu ile imzaladıkları protokolle KOBİ Finansman Destek Programı’nı devreye aldıklarını hatırlatan Varank, şunları kaydetti:

“Bu yeni programda, KOSGEB’in girişimcilik desteklerinden yararlanan ya da yararlanmayı planlayan geleneksel girişimcilere 50 bin liraya kadar, stratejik ve öncelikli sektörlerdeki işletmelere de 500 bin liraya kadar kredi finansman desteği sağlıyoruz. Finansal piyasalardaki son dönem eğilimleri ve ekonomideki canlanmayı da dikkate alarak KOBİ’lerin finansmana daha kolay erişimi için KOSGEB’in bankalarla yaptığı protokolde firmalarımızın lehine değişikliğe gittik. KOSGEB, bankalarla yaptığı yeni anlaşmayla Finansman Destek Programı’nda faiz oranlarını aşağı yönlü revize ederek 175 baz puanlık bir indirim yaptı. Kredi kullanan KOBİ’ler, bu revizyonla birlikte artık 15 bin liraya kadar daha az maliyetli finansman kullanabilecekler.”