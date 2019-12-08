08.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ
KOBİ’lere yurt dışı kapısı açılıyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) arasında imzalanan iş birliği anlaşmasıyla ortaya çıkacak sinerjinin KOBİ’lerin gücüne güç katacağını vurguladı.
Varank, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, KOSGEB ile DEİK’in önemli bir iş birliğine imza attığını hatırlattı. İki kurum başkanları tarafından kendisinin ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın huzurunda imzalanan protokolün önemine dikkati çeken Varank, “KOBİ’lerimiz yurt dışında faaliyet gösteren çok uluslu şirketlerle veya potansiyel müşterileriyle daha sık bir araya gelecek” dedi.
Bakan Pekcan da söz konusu anlaşmaya ilişkin Twitter hesabında, “DEİK-KOSGEB İş Birliği Anlaşması KOBİ’lerimize hayırlı olsun” mesajını paylaştı.
Başakşehir'de gecekondu yangınıBaşakşehir'de gece saatlerinde bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. alevler kısa sürede tüm evi sararken, gecekondu da yaşayan 7 kişilik aile son anda kendilerini dışarı attı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonrası gecekondu kullanılamaz hale geldi.