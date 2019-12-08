KOBİ’lere yurt dışı kapısı açılıyor

Varank, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, KOSGEB ile DEİK’in önemli bir iş birliğine imza attığını hatırlattı. İki kurum başkanları tarafından kendisinin ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın huzurunda imzalanan protokolün önemine dikkati çeken Varank, “KOBİ’lerimiz yurt dışında faaliyet gösteren çok uluslu şirketlerle veya potansiyel müşterileriyle daha sık bir araya gelecek” dedi.

Bakan Pekcan da söz konusu anlaşmaya ilişkin Twitter hesabında, “DEİK-KOSGEB İş Birliği Anlaşması KOBİ’lerimize hayırlı olsun” mesajını paylaştı.