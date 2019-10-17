Konut satışında çifte rekor

Kamu bankalarının ağustos ayında konut kredisi faizlerini aylık yüzde 0.99 oranına çekmesinin ardından konut satışları hızlı bir artış gösterdi. Eylül ayında konut satışların bir öncesi yılın aynı ayına göre yüzde 15.4 artarken, konut kredisiyle yapılan satışlar aynı dönemde yüzde 410.2 oranında artışla yeni bir rekora imza attı.



Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde eylül ayında 146 bin 903 konut satışı gerçekleştirildi.

Kredi musluğu açıldı



İpotekli konut satışları eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 410.2 artarak 57 bin 811’e yükseldi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 39.4 olarak belirlendi. Diğer konut satışları eylülde yıllık bazda yüzde 23.2 azalarak 89 bin 92 olarak tespit edildi. İlk defa satılan konut sayısı eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14.7 azalarak 51 bin 393’e geriledi. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 35 oldu. İkinci el konut satışları eylülde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 42.3 artarak 95 bin 510 olarak gerçekleşti.



Yabancılara yapılan konut satışları, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25.6 azalarak 4 bin 177 oldu. Bu alanda ilk sırada bin 924 konut satışıyla İstanbul yer alırken, bu ili 744 satışla Antalya, 239 satışla Ankara, 213 satışla Bursa ve 141 satışla Yalova izledi. Eylülde Türkiye’den, Irak vatandaşları 781, İran vatandaşları 489, Ruslar 248 konut edindi.









‘Talepler yeni eve yönelmeli’

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, faiz indirimleri sayesinde konut satışlarındaki artışın sektöre nefes aldırmaya başladığına dikkat çekerken, ertelenmiş talebin de bu sayede harekete geçtiğini dile getirdi.



Elmas, “500 bin konutluk ertelenmiş kredili alım talebi vardı. 50 bini eylülde harekete geçti. Bu artışı birinci ele yönlendirecek bir sisteme ihtiyaç var. İstanbul depremine hazırlıklı olmak için çalışılıyor. Bitmiş, 250 bin konut var. Talep buraya yönlendirilmeli. Bu, ekonominin çarklarının dönmesi ve üretime de ciddi katkı verir” dedi.





‘Faizlerin düşmesinin etkisi hemen görüldü’



İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, eylülde bu oranın ciddi bir artışa ulaştığını söyledi. Durbakayım, “Eylül ayının diğer aylardan ayıran özellik ise banka kredisi ile gerçekleştirilen ve ipotekli satış olarak tanımlanan satışların toplam satışlar içindeki payının yüzde 10’lardan yüzde 39,5’a çıkması oldu. Sonuç olarak ipotekli satış miktarı yaklaşık yüzde 400 artış göstererek 57,8 bin adede çıktı. Özel sektörlerin de konut kredi faizlerini yüzde 1’in altına düşürmesi halinde bu oranın yüzde 50’nin üzerine çıkacağını öngörüyoruz. Nitekim alternatif yatırım araçlarında bekleyen tasarrufların tekrar konut sektörüne dönmesinin an meselesi olduğunu görüyoruz. Piyasaya dönen bu tasarrufların da gerileyen mevduat faizi yerine konut sektörüne kanalize olacağı aşikardır” diye konuştu.



‘Bu yıl 1 milyonu satışı geçeriz’

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Feyzullah Yetgin, faizdeki olumlu gelişmelee ve ekonomik düzelmelerin etkisiyle konut satışlarında artış trendinin devam edeceğini söyledi. Yılı 1 milyonun üzerinde bir konut satışı ile tamamlanacağının tahmin edildiğini anlatan Yetgin, “Gelecek dönemde de faizlerde ufak da olsa düşüşün devam edeceği öngörülüyor. Bu kapsamda zaten var olan konut talebi hayata geçmeye devam ediyor. Stok erime hızı da arttı. Diğer taraftan yeni ruhsat alımı azaldı, yani mevcut konutlar değerlenecek. Tüketiceye de bu dönemden yararlanmalarını öneriyoruz” diye konuştu.