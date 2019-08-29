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    HaberlerEkonomiKöprü geçiş cezalarının iadesi için son gün 2 Eylül!
    29.08.2019 - 11:24| AA

    Köprü geçiş cezalarının iadesi için son gün 2 Eylül!

    Araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçenlere verilen idari para cezalarının iadesi için, 2 Eylül Pazartesi gününe kadar başvurulması gerekiyor.

    Köprü geçiş cezalarının iadesi için son gün 2 Eylül!

     AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 12 Haziran'da yürürlüğe giren Bazı Kanunlar ile 635 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına  Dair Kanun ile araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçenlere verilen idari para cezalarına ilişkin düzenleme yapılmıştı.

    Bu kapsamda, verilmiş idari para cezalarına ilişkin tebliğde  bulunulmazken, tebliğ edilenlerin tahsilatı yapılmıyor. Bu kişilerden tahsil edilen idari para cezası tutarları ise iade edilecek.

    Bu şekilde geçiş yapan yaklaşık 275 bin araca kesilen 310 milyon liralık cezadan vazgeçilecek, ödenen 3,9 milyon liranın iadesi yapılacak.

    Düzenleme, 1 Ocak ile 12 Haziran (bu tarih hariç) arasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden yapılan yasak geçişler nedeniyle kesilen idari para cezalarını kapsıyor.

    Karayolları Genel Müdürlüğünce ilgililerin başvurusu aranmadan idari  yaptırım kararı düzenlenmiyor, düzenlenmiş idari yaptırım kararları tebliğ  edilmiyor, kesinleşmiş ve ödenmemiş idari para cezaları takip için vergi  dairelerine bildirilmiyor.

    Takip için ilgili vergi dairesine bildirilmiş idari para cezalarından  tahsil edilmemiş olanlar herhangi bir başvuru beklenilmeden terkin edilerek,  takip işlemleri sonlandırılıyor. İdari para cezalarına ilişkin vergi dairesinin  taraf olduğu dava varsa "mahkemece karar verilmesine yer olmadığına dair karar  verilebilmesi için" ilgili mahkemeye bildirimde bulunuluyor.

    Ödenen idari para cezasının iadesi için dilekçeyle vergi dairelerine 2  Eylül'e kadar başvuru yapılacak. Buna göre, ödemenin vergi dairesine, bankalara  ya da PTT'ye yapılmış olması halinde, motorlu taşıtlar vergisi yönünden bağlı  bulunulan vergi dairesine gönderilmek üzere herhangi bir vergi dairesine  dilekçeyle başvuruluyor.

    Ödemenin, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan sanal POS  üzerinden veya genel müdürlük adına açılmış posta çeki hesabına yapılmış olması  durumunda dilekçe, Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Veraset ve Harçlar Vergi  Dairesine gönderilmek üzere yine herhangi bir vergi dairesine iletiliyor.

    Dilekçeler, başvuruyu alan vergi dairelerince, iadeyi yapacak vergi  dairesine aynı gün elektronik ortamda iletiliyor. Vergi dairelerince iade  işlemleri, 30 Eylül'e kadar gerçekleştirilecek.

    Doğrudan muhasebe birimlerine yapılmış ödemeler için de ilgili  muhasebe birimlerine yine 2 Eylül'e kadar başvurulacak.

    "HAKLARINI KAYBEDERLER"

    Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, AA muhabirine  yaptığı açıklamada, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü güzergah olarak kullanan ve  cezaya çarptırılan sürücülerin sıkıntılarının, geçen yıl çıkarılan yasayla çözüme  kavuşturulduğunu ancak bu yıl da benzer bir sorunun oluştuğunu söyledi.

    Sınırlamalardan haberi olmadan köprüden geçiş yapan vatandaşların on  binlerce liralık cezalarla ciddi sorun yaşadığını belirten Ağaoğlu, söz konusu  cezaların pek çok vatandaş için ödenemez noktaya ulaştığını bildirdi.

    Ağaoğlu, sorunun çözümü için kendilerinin de çeşitli temaslarda  bulunduklarını, bu yıl için kesilen cezalar için yasal düzenleme yapıldığını  anımsatarak, şunları kaydetti:

    "15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanması yasak bazı birinci sınıf  araçlar ki bunlar birinci sınıf olmasına rağmen ruhsatında panelvan, kamyonet ve  van tipi yazan araçlardır, bunların her geçişinde cezalar katlandı. Şimdi bu  cezaların iadesi için imkan tanındı. Buna göre, vatandaşların, 2 Eylül Pazartesi  gününe kadar dilekçelerle vergi dairelerine başvurması gerekiyor. Köprü geçiş  sınırlamalarını ihlal ederek karşılaştıkları cezayı ödemiş olanlar dikkat etsin,  bu tarihe kadar başvuruda bulunmayanlar iade haklarını kaybedecek. Vatandaşların  makbuzlarıyla birlikte başvuru yapması önem taşıyor."

     

     

    36 yıl sonra güneş yüzü gördüVan’ın Özalp ilçesinde 1979 yılında Almanya’daki gurbetçiler tarafından köye hibe edilen ambulans, hasta olmayınca bir süre mandıraya süt taşıdı. Birçok gencin şoförlüğe alıştığı ve arızalanınca garaja çekilen ambulans, 36 yıl aradan sonra sergilendiği mahalle alanında güneş gördü.
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