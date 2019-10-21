‘Kredi teklifinizi’ hazırladım ücreti

Türkiye’de bankacılık sektörü bütün hizmet alanlarında yeni ürün ve programlar yaratırken, kimi bankalar müşterilerinden aldıkları ücretlerde ilginç ‘buluşlara’ imza atıyor.

Sektörün önemli bankalarından birinin ticari kredi başvurusunda bulunan müşterisinin hesabından kestiği ücretin adı, THU. THU’nun açık ifadesi Teklif Hazırlama Ücreti.

Kendisinden ücret kesilen küçük şirket sahibi, Türkiye’nin en büyük bankaları arasında yer alan yerli sermayeli bir bankadan 50 bin liralık ticari kredi için talepte bulunuyor.

Ancak ihtiyaç duyduğu kredinin faizini yüksek bulunca bankanın verdiği teklifi kabul etmeyerek başka bir bankaya gidiyor ve orada daha uygun faiz oranıyla kredi bulunca ikinci gittiği bankanın teklifini kabul ediyor.

Zaman harcadık...

Müşterinin bu davranışı serbest piyasa koşulları içinde normal bir yaklaşım olarak kabul görmesi gerekirken, küçük işletmeci müşterisi olduğu ve ancak kredi faizini yüksek bulduğu bankasındaki hesabını kontrol ederken, THU adı altında kendisinden 500 Türk Lirası (TL) kesindi yapıldığını fark ediyor.

Bu kesintinin nereden kaynaklandığını sorduğunda banka çalışanından aldığı yanıt kendisini şaşırtıyor. Teklif Hazırlama Ücreti. Bu ne demek diyor? Yanıt, “Zaman harcadık, size kredi teklifi sunduk. Kredi almayı kabul etmediniz. Elbette bunun bir ücreti olacaktı. Bedelini hesabınızdan kestik” oluyor.

Kredi yok...

Müşterinin herhangi bir kredi almamasına rağmen söz konusu kişinin hesabından otomatikman kesilen 500 lira müşterinin sinirini bozuyor.

50 bin liralık ticari kredi başvurusuna teklif ücreti adı altında 500 lira kesilmesi sektörün yeni buluşu olarak yorumlanıyor. Ortada ne kredi var ne de müşterinin imzaladığı herhangi bir belge ve böyle bir kesintinin yapılacağına ilişkin önceden yapılmış bir uyarı. Banka teklif hazırladığı için sessiz sedasız müşterinin hesabından 500 TL kesiyor. Müşteri fark ettiği için itiraz ediyor ve parasını alabiliyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ise bu tür uygulamalara karşı, banka müşterilerinin kuruma şikayette bulunmasını istiyor. Aksi takdirde BDDK, bankaların bu tür uygulamalarından haberi olmadığı için herhangi bir yatırımda bulunmuyor.

Müşterinin onayı gerekiyor...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), geçmişte banka ve katılım bankalarının müşterilerinden hangi hizmet ve ürün karşılığında ücret ve komisyon alacaklarını internet sitesinde yayınladığı yönetmelikle duyurmuştu.

BDDK, banka ve katılım bankalarının 20 işlem kalemi dışında hiçbir kalemden ücret alınamayacağını açıklamıştı. Bankalar ve katılım bankaları 20 kalem dışında başka alanlarda ücret ve komisyon isterlerse BDDK’nın onayını almak zorunda. Hizmet ve ürünlerden alınacak ücretlerde yıllık yüzde 20’nin altındaki artışlarda müşteriye bilgi vermek şart.

Yıllık yüzde 20’nin üzerindeki ücret artışlarında ise banka ve katılım bankaları müşterilerine ulaşarak yeniden onay almak zorunda.

Ücret alınmayan işlem kalmadı

Düzenlemelere rağmen sektörde hangi kanaldan olursa olsun müşteriden ücretin alınmadığı herhangi bir bankacılık işlemi neredeyse kalmadı. Mobil şubeden yapılan EFT ve havale işlemlerinden bile ücret alınıyor. Mobil şubeden yapılan ilk EFT’den sonra gönderilen tüm EFT’lerden ücret alan banka var. Bankalar internetten yapılan EFT para transferinin limitini düşük tutarak müşteriyi şubeden işlem yapmaya zorunlu tutuyorlar. Son yıllarda bankaların vatandaşlardan aldığı işlem ücretlerine yönelik şikâyetlerde ise ağırlık ATM veya dijital kanallardan yapılan EFT, çek tahsilatı ve kredi kartı işlemlerinden oluşuyor.