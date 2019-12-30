Küçük sim kartla daha az plastik

Yeni uygulamayla, kredi kartı büyüklüğündeki standart SIM kart yerine yarı boyutunda kartlar kullanılacak. Bu değişiklikle SIM kart üretimi için kullanılan plastik yüzde 50 azaltılacak.

Önce Avrupa’da başlatıyor

Vodafone’un yeni yarı boyutlu SIM kartları, 2020 başı itibarıyla pek çok Avrupa pazarında müşterilere sunulacak. 2020 sonu itibarıyla da Vodafone’un faaliyet gösterdiği 24 ülkenin tamamında yarı boyutlu SIM kart kullanımına geçilmiş olacak. Vodafone bu girişimiyle plastik atıkta yılda 340 tondan fazla azalma sağlayacak.

24 ton daha az plastik

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, çevresel ayak izini küçültmek amacıyla çevre yönetim sistemi uyguladıklarını belirtti. Süel, şunları dile getirdi:

“Yarı boyutlu SIM kart kullanımıyla bir SIM kart gövdesinde kullanılan plastikten tasarruf etme imkânı bulduk. Böylece yaklaşık 2 ton plastik daha az kullandık. Önümüzdeki dönemde, yıllık 10 milyon SIM kart ile 24 ton daha az plastik ve paketleme zarfı için 20 ton daha az kağıt kullanmayı hedefliyoruz. Yeni uygulamamızda paketlemede selefon kullanımını kaldırarak zarf üretimi için kullanılan 25 ton karton geri dönüştürülebilecek.”