‘Küresel refah için Türkiye hayati’

Ekonomist Sachs, AA’ya yaptığı açıklamada, ABD’nin Çin ve diğer ülkelere getirdiği ticari engellerin küresel büyümeye yönelik en büyük tehdit olduğunu belirtti.

Uluslararası ticaretin önünün kapatılmasının küresel büyümenin yavaşlamasına ve belirsizliğe sebep olacağını ifade eden Sachs, sürdürülebilir kalkınma için küresel işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Sachs, bunların sağlanması durumunda işsizliğin azalacağını, gelirlerin artacağını ve ekonomik refahın gelişmesini sürdüreceğini dile getirdi.



Transit ülke Türkiye

Küresel işbirliği açısından Türkiye’nin liderliğinin son derece önemli olduğunu dile getiren Sachs, “Avrupa ve Asya’yı ekonomik işbirliği içinde bir araya getiren Türkiye’nin, küresel refah için hayati bir önemi var. Türkiye, aynı zamanda Avrupa’dan Asya’ya veya Çin’den Avrupa’ya giden mallar, 5G ağlar, fiber optik, hızlı demir yolu ya da elektrik iletimi anlamında transit bir ülke” dedi.