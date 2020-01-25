Kurulan şirket azaldı kapananlar ise arttı

Yıllık bazda kurulan şirket sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 1.38 azalarak 85 bin 279’dan 84 bin 102’ye geriledi. Bu dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 5.04 artışla 12 bin 564’ten 13 bin 197’ye yükseldi.

Aralık 2019’da bir önceki aya göre kurulan şirket sayısında yüzde 1.53, kooperatif sayısında yüzde 0.98, gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 44.97 artış görüldü.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 112.66, kooperatif sayısı yüzde 30.88, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 28.15 artış kaydetti. Böylece geçen yılın aralık ayında 7 bin 849 şirket kuruldu, 2 bin 201 şirket kapandı.