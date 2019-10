Little Caesars 60 yaşında

Türkiye’de ise Çelebi Holding güvencesinde 1996 yılından beri Türk tüketicisine hizmet veren Little Caesars, istikrarlı büyümesine devam ediyor.



Yeni ‘yaş’a yeni pizza



Little Caesars yeni yaşına özel yeni bir ürünü de piyasaya sundu. Little Caesars’ın yeni ürünü ‘Sana, Bana, Ona’, margarita, çok karışık ve sosis mısırı tek bir pizzada bir araya getiriyor. Ürünün orta boyu 20.90 lira, büyük boyu ise 34.90 liradan satışa sunuluyor. Little Caesars Türkiye Genel Müdürü Banu Arıduru, hâlihazırda 63’ü İstanbul olmak üzere Türkiye’de toplam 81 şube ile hizmet verdiklerini söyledi.