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    HaberlerEkonomiLittle Caesars 60 yaşında
    03.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Little Caesars 60 yaşında

    Pizza markası Little Caesars bu yıl 60’ıncı yaşını kutluyor. Mike ve Marion Ilitch tarafından 1959 yılında ABD, Detroit’te küçük bir pizza dükkânı ile başlayan hikâye bugün beş kıtada 6 bine yakın restorana ulaşan bir zincire dönüştü.

    Little Caesars 60 yaşında

    Türkiye’de ise Çelebi Holding güvencesinde 1996 yılından beri Türk tüketicisine hizmet veren Little Caesars, istikrarlı büyümesine devam ediyor.

    Yeni ‘yaş’a yeni pizza

    Little Caesars yeni yaşına özel yeni bir ürünü de piyasaya sundu. Little Caesars’ın yeni ürünü ‘Sana, Bana, Ona’, margarita, çok karışık ve sosis mısırı tek bir pizzada bir araya getiriyor. Ürünün orta boyu 20.90 lira, büyük boyu ise 34.90 liradan satışa sunuluyor. Little Caesars Türkiye Genel Müdürü Banu Arıduru, hâlihazırda 63’ü İstanbul olmak üzere Türkiye’de toplam 81 şube ile hizmet verdiklerini söyledi.

    Balkonda kahve içiyordu... Her şey bir anda olduAdana’da evinin balkonunda oturan 16 yaşındaki F.K. kahve içtiği sırada kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda ağır yaralandı.
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