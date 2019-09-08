Maksat üzüm yemek...

Yerli turistler sahil turizminden kültür turizmine hızlı bir geçiş yaptı. Tarihi kentlerin atmosferi, şelale ve göllerin keşfi, kamp-karavan-çadır, yayla turizmi derken şimdi de gastroturizm ve bağ bozumu turizmi atağa kalktı.



Yurdun dört bir köşesinde belediyelerin düzenledikleri bağ bozumu şenlikleri devam ederken, gezginler kendi imkanlarıyla ya da irili ufaklı turlarla bu farklı tatilin tadını çıkarıyor. Bağ bozumu turlarında sabah erken saatlerde üzüm hasadı, çıplak ayakla üzüm ezme, üzüm suyu, şıra, hardaliye, pekmez ve benzeri üzüm ürünlerinin tadımı gibi etkinlikler yer alıyor. Gidilen yöredeki tarihi ve turistik yerlerin keşfi de tur kapsamında.



Turlar genellikle hafta sonu 2 gece konaklamalı, yakın çevrelere otobüsle, uzak mesafelere uçakla düzenleniyor. Küçük ve orta ölçekli acentelerin yanı sıra büyük tur şirketleri de bu pazara girdi. Konaklamalar, gidilen yöredeki butik otellerde yapılıyor. Tur ücretine bazı turlarda sadece kahvaltı, bazı turlarda ise kahvaltı ve akşam yemeği dahil oluyor.









Bağ rotası



Bağ bozumu festivalleri haricinde, hafta sonları aynı yöredeki birkaç bağı kapsayan turlar da düzenleniyor. Bunlardan biri de Trakya Bağ Rotası. Tura katılanlar Kırklareli, Tekirdağ ve Gelibolu’daki bağları ziyaret ediyor.

Büyülü manzara



Jollytur Kültür Turları Müdürü Kerem Gökçe, Bozcaada’ya bağ bozumu turu düzenlediklerini belirterek, şunları söyledi:



“Misafirlerimizle hem Bozcaada’da turistik gezi yapıyor hem de üzüm hasadı deneyimi yaşatıyoruz. 2 gece Bozcaada’da oda kahvaltı konaklama, ulaşım, rehberlik hizmeti ve çevre gezileri dahil olarak kişi başı fiyatımız 1059 TL’den başlıyor.”



Gökçe, “Tur kapsamında bağ bozumu etkinliklerine katılmak için bağlara gidiyor, üzüm hasadını tecrübe ediyoruz. Daha sonra adanın turistik yerlerini geziyoruz” dedi.









Şenlikle kutlanıyor

Etstur Kültür Turları Müdürü Serdar Eşmeli, Kapadokya’ya bağ bozumu turu düzenlediklerini belirterek, turda üzüm bağlarının yanı sıra turistik alanların da ziyaret edildiğini söyledi. Eşmeli, şu bilgileri aktardı:









“Kapadokya, peribacalarının yarattığı etkileyici atmosferiyle dikkat çekiyor. Turda bağ bozumu festivali heyecanını yaşıyoruz. Bağların yanı sıra Kapadokya’nın doğal güzelliklerini keşfediyoruz. Kahvaltı ve akşam yemeğinin dahil olduğu, 2 gece konaklamalı turun fiyatı kişi başı 599 TL’den başlıyor.”