MARINBASE Yachting Golf Cup sona erdi

Türk yatçılığının öncü ve güvenilir markalarının başında gelen ve Avrupa’nın yükselen markalarından olan MARINBASE Exclusive Yacht Management tarafından ilk kez düzenlenen ve geleneksel hale getirilecek olan “MARINBASE Yachting Golf Cup 2019”, 11-13 Ekim 2019 tarihlerinde Uluslararası standartlarda 18 delikli golf sahasına sahip ve İstanbul'da golfün akla gelen ilk adresi olan Kemer Country Golf Kulübünde gerçekleşti.

238 golfçünün katılım gösterdiği turnuvada Kıvanç Oktay, Nihat Özdemir, Korhan Kurtoğlu , Hakan Çarmıklı, Ali Nuri Türker, Mustafa Sarıoğlu , Hasan Akçakayalıoğlu, Serra Tokar ve Erhan Kamışlı’nın da aralarında bulunduğu iş ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri katıldı.

Dünyada uzun zamandır bir arada anılan ve iç içe geçmeye başlayan golf ve yat sahipliğinin ülkemizde de yeni yeni bir araya gelmeye başlaması üzerine, düzenlenen bir turnuvada ilk defa verilen “Yat Sahipleri Kategorisi” özel ödülü büyük ilgi gördü ve bu ödülün sahibi Yacht Owners Cat A kategorisi kazananı Nihat Özdemir olurken Yacht Owners Cat B kategorisinin kazananı Hasan Akçakayalıoğlu oldu.

3 Gün boyunca yoğun ilgiyle devam eden turnuva, 13 Ekim Pazar Günü 17:00' da gerçekleştirilen ödül töreni ile son buldu. Törende ayrıca, turnuvada dereceye giren tüm oyunculara ödülleri takdim edildi. Ödül töreni sonrasında Ogün Sanlısoy akustik şarkılarıyla sahne alarak, misafirlere keyifli anlar yaşattı.

Ladies Gross Winner: Hyun Young Shim

Men's Gross Winner: Mehmet Kazan

Ladies Longest Drive: Hyun Young Shim

Men's Longest Drive: Hyung Yul Kim

Valley of the Deer Awards Ladies Nearest To The Pin: Yoshiko Miyawaki

Valley of the Deer Awards Men's Nearest To The Pin: Kadir Esen

Ladie's Cat A : Moon Sook Shin

Ladie's Cat B: Nayeun Lee

Men's Cat A: Selim Gülmen

Men's Cat B: Cavit Özyardımcı

Men's Cat C: Deniz Emin Karakoç

Junior Academy: Kaan Mumcu

Junior Academy 18 Hole: Ömer Öztürkmen