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    HaberlerEkonomi Haberleri Maslak’ta ayrıcalıklı bir servis noktası
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    24.12.2019 - 07:50 |

    Maslak’ta ayrıcalıklı bir servis noktası

    Finans, endüstriyel tasarım ve otomotiv sektörlerindeki yatırımlarıyla Türkiye ekonomisine katma değer sağlayan Kutay Grup çatısı altındaki “Adus Otomotiv”, ayrıcalıklı servis ve bakım hizmetleri vermek amacıyla faaliyetlerine başladı.

    Maslak’ta ayrıcalıklı bir servis noktası

    İstanbul Maslak’ta, toplam 1200 metrekarelik alana sahip merkezinde lüks, spor ve klasik otomobillere yönelik “Araca Özel” servis ve bakım hizmetleri sunan Adus Otomotiv, araç arıza tespitini sağlayan teknolojik alt yapısı ve yaklaşık 30 kişilik uzman ekibiyle satış sonrası hizmetlerde fark yaratmayı hedefliyor. Sunduğu sistemlerle aracın markasına, yaşına ve donanımına uygun bakım takvimini oluşturarak müşterileri için süreçleri takip eden Adus Otomotiv, tavsiye ettiği bakım paketleri arasından en uygun olanını yine müşterileri için seçerek, otomobillerinin her açıdan her koşula hazırlıklı olmasını güvence altına alıyor.

    Maslak’ta ayrıcalıklı bir servis noktası



    Adus Otomotiv’in bakım süreçlerini titizlikle takip eden kadrosunun sunduğu diğer bir hizmeti ise klasik otomobil restorasyonu oluşturuyor. Birbirinden farklı üretim yıllarına ait otomobiller için sunulan restorasyon hizmetiyle Adus Otomotiv, müşterilerin otomobilleri için düşlediği yenilemeyi ve değişimi hayata geçiriyor.

    Servis ve bakım hizmetlerinde en çağdaş teknikleri benimseyerek “Araç Dostu Uzman Servis” mottosuyla yola çıktıklarını ifade eden Kutay Grup Otomotiv Genel Koordinatörü Oğuz Özyavuzgil, “Tüm yetkinliğimizle lüks SUV’lardan spor otomobillere kadar her türlü aracın bakım ve onarımı konusunda uzman ekibimiz ve teknolojik altyapımızla en doğru ve hızlı çözümleri sunuyoruz” diye konuştu.

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