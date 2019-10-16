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    HaberlerEkonomi"MBR Cosmetic Masters" ilk kez Kemer Country Club’ın ev sahipliğinde gerçekleşecek!
    16.10.2019 - 09:14 |

    "MBR Cosmetic Masters" ilk kez Kemer Country Club’ın ev sahipliğinde gerçekleşecek!

    "MBR Cosmetic Masters" 18-20 Ekim tarihleri arasında ilk kez Kemer Country Club’ın ev sahipliğinde gerçekleşecek!

    "MBR Cosmetic Masters" ilk kez Kemer Country Club’ın ev sahipliğinde gerçekleşecek!

    MBR Cosmetics tıbbın sınırlarındaki en iyi cilt bakım markası olarak, golfün en iyilerini bir araya getiriyor.

    İlk kez düzenlenecek ve geleneksel hale getirilecek olan “MBR COSMETIC MASTERS”, 18-20 Ekim 2019 tarihlerinde Uluslararası standartlarda 18 delikli golf sahasına sahip ve İstanbul'da golfün akla gelen ilk adresi olan Kemer Country Golf Kulübünde gerçekleşecek.

    Golf sporunun ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerini ağırlayacak turnuva, 18 Ekim Cuma günü Junior oyuncularla başlayacak olup, ve 20 Ekim Pazar günü saat 17:00’da düzenlenecek ödül töreniyle son bulacaktır.

     

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