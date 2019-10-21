BİST98.4150EURO6,47-0,08USD5,790,04ALTIN278,150,19
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiMBR Cosmetic Masters sona erdi
    21.10.2019 - 08:02 |

    MBR Cosmetic Masters sona erdi

    Bu yıl ilki gerçekleştirilen MBR Cosmetic Masters ‘da ödüller sahiplerini buldu...

    MBR Cosmetic Masters sona erdi

    MBR Cosmetics tıbbın sınırlarındaki en iyi cilt bakım markası olarak, Golfün en iyilerini bir araya getidi. İlk kez düzenlenen ve geleneksel hale getirilecek olan “MBR COSMETIC MASTERS”, 18-20 Ekim 2019 tarihlerinde Uluslararası standartlarda 18 delikli golf sahasına sahip ve İstanbul'da golfün akla gelen ilk adresi olan Kemer Country Golf Kulübünde gerçekleşti.

    Takım ve bireysel olarak oynanan turnuvada 228 golfçü katılım gösterdi.

    MBR Cosmetic Masters sona erdi

    Turnuvada Yıldırım Demirören, Kıvanç Oktay, Nihat Özdemir, Korhan Kurtoğlu , Hakan Çarmıklı, Ali Nuri Türker, Mustafa Sarıoğlu , Hasan Akçakayalıoğlu, Serra Tokar, Erhan Kamışlı, Beyhan Goldman Benardete ve Banu Çarmıklı’nın da aralarında bulunduğu iş ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri katıldı.

    3 Gün boyunca yoğun ilgiyle devam eden turnuva, 20 Ekim Pazar Günü 17:00' da gerçekleştirilen ödül töreni ile son buldu. Törende ayrıca, turnuvada dereceye giren tüm oyunculara ödülleri takdim edildi.

    Junior Academy Cat A: Eren Keskin
    Junior Academy Cat B: Tuğra Tan Tuzcu
    Junior Academy 18 Hole: Sarp Seçkin

    Winner Team:
    Nursel Çökelek
    Canan Ediboğlu
    Ersİn Aktürk
    Eren Sarıateş

    Gross Winner Team
    Nihat Özdemir
    Hasan Akçayalıoğlu
    Bülent Ciritçi
    Tuğrul Timur

    Ladies Nearest to The Pin: Hee Jae Jeong
    Men’s Nearest To The Pin : İlker Erdoğan
    Ladİes Longest Drive : Hyun Young Shim
    Men’s Longest Drive : Selçuk Çetİn
    Nearest To The Line : İlker Erdoğan

    Ladies ve Men’s Cat B
    Dilek Bora Yıldız

    Ladies ve Men’s Cat A
    Baha Telli

    Gross Winner: Selçuk Çetin

    MBR Cosmetic Masters özel kategori ödülünde, 1. Beyhan Goldman Benardete, 2. Binnur Egeli ve 3. Rana Esen oldu.

      Lastiği fırladı! Her şey yola döküldü...Ankara'da, seyir halindeyken lastiği yerinden çıkan meyve ve sebze yüklü kamyon devrildi. Kazada, meyve ve sebzeler yola dökülürken, sürücü hafif yaralandı.
      daha fazla video için
      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Doğu Karadeniz’de kuvvetli yağış uyarısı

      Doğu Karadeniz’de kuvvetli yağış uyarısı

      Terör örgütüne 3 ilde darbe! Biri gri listede 7 terörist etkisiz hale getirildi

      Terör örgütüne 3 ilde darbe! Biri gri listede 7 terörist etkisiz hale getirildi

      Bugün hava nasıl olacak? Yağmur var mı? (21 Ekim)

      Bugün hava nasıl olacak? Yağmur var mı? (21 Ekim)

      Yardıma diye giden şoförün arabasında patlama

      Yardıma diye giden şoförün arabasında patlama

      Sıradaki Haber