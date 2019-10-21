MBR Cosmetic Masters sona erdi

MBR Cosmetics tıbbın sınırlarındaki en iyi cilt bakım markası olarak, Golfün en iyilerini bir araya getidi. İlk kez düzenlenen ve geleneksel hale getirilecek olan “MBR COSMETIC MASTERS”, 18-20 Ekim 2019 tarihlerinde Uluslararası standartlarda 18 delikli golf sahasına sahip ve İstanbul'da golfün akla gelen ilk adresi olan Kemer Country Golf Kulübünde gerçekleşti.

Takım ve bireysel olarak oynanan turnuvada 228 golfçü katılım gösterdi.

Turnuvada Yıldırım Demirören, Kıvanç Oktay, Nihat Özdemir, Korhan Kurtoğlu , Hakan Çarmıklı, Ali Nuri Türker, Mustafa Sarıoğlu , Hasan Akçakayalıoğlu, Serra Tokar, Erhan Kamışlı, Beyhan Goldman Benardete ve Banu Çarmıklı’nın da aralarında bulunduğu iş ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri katıldı.

3 Gün boyunca yoğun ilgiyle devam eden turnuva, 20 Ekim Pazar Günü 17:00' da gerçekleştirilen ödül töreni ile son buldu. Törende ayrıca, turnuvada dereceye giren tüm oyunculara ödülleri takdim edildi.

Junior Academy Cat A: Eren Keskin

Junior Academy Cat B: Tuğra Tan Tuzcu

Junior Academy 18 Hole: Sarp Seçkin

Winner Team:

Nursel Çökelek

Canan Ediboğlu

Ersİn Aktürk

Eren Sarıateş

Gross Winner Team

Nihat Özdemir

Hasan Akçayalıoğlu

Bülent Ciritçi

Tuğrul Timur

Ladies Nearest to The Pin: Hee Jae Jeong

Men’s Nearest To The Pin : İlker Erdoğan

Ladİes Longest Drive : Hyun Young Shim

Men’s Longest Drive : Selçuk Çetİn

Nearest To The Line : İlker Erdoğan

Ladies ve Men’s Cat B

Dilek Bora Yıldız

Ladies ve Men’s Cat A

Baha Telli

Gross Winner: Selçuk Çetin

MBR Cosmetic Masters özel kategori ödülünde, 1. Beyhan Goldman Benardete, 2. Binnur Egeli ve 3. Rana Esen oldu.