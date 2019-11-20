Mercimeğe pozitif ayrımcılık

Dünya baklagil üretiminden önemli pay alan Türkiye, ‘mercimek’ desteğinde pozitif ayrımcılık uygulayacak. Bulunduğu coğrafyada baklagil üretimi, ticareti ve sanayisinde lider konumunda olan, işleme ve paketleme tesislerinde ileri teknolojileri kullanan Türkiye, küresel baklagil üretiminde 3 büyük üretici arasında yer alıyor. Türkiye aynı zamanda nohut ve mercimeğin gen merkezlerinden biri konumunda bulunuyor.

50 kuruş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen yıl 310 bin ton kırmızı mercimek üretildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı açıklamada, baklagillerde verilen fark desteği ödemesinin mercimek lehine düzenleneceğini belirtti. Bu kapsamda Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki üretim alanlarının da farklı bölgelere genişletilmesi planlanıyor. 2008 yılından bu yana baklagillerde fark desteği ödemesi veriliyor. Destek birim fiyatı 2015’te kilogram başına 10 kuruştan 20 kuruşa, 2016’da 30 kuruşa, 2018’de de 50 kuruşa yükseltilmişti.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından özellikle kırmızı mercimek üretimi konusunda üreticilere yönelik eğitim ve yayın çalışmalarına da hız verilmesi planlanıyor.

Toprak yoruldu

Böylece tarım alanlarının boş bırakılmadan mercimeğe yönelmesi sağlanacak. Yürütülecek olan çalışmalarla da üreticilerin mercimek üretimine olan ilgisi artırılıp tarımda sürdürülebilirlik konusuna önemli bir adım atılmış olacak. Kararı olumlu karşılayan sektör temsilcileri, üretimin İç Anadolu Bölgesi’ne yayılabileceğini belirterek, “Yorulmuş topraklardan farklı alanlara ekim yapılırsa mercimek üretim miktarında da bir artış olur” dedi.

Ulusal Baklagil Konseyi Başkanı Abdullah Özdemir, yeniden yapılacak olan düzenlemenin sektör açısından olumlu karşılanacağını belirtti.

310 bin ton üretim

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sulama imkânları arttıktan sonra üreticilerin pamuk ve mısıra yöneldiğini söyleyen Özdemir, şu bilgileri verdi:

“Üreticiler başka alanlara yönelince mercimek ekim alanları ve dolayısıyla üretim miktarı azaldı. Halen yıllık ortalama 310 bin ton kırmızı mercimek üretimimiz bulunuyor.”

İç Anadolu’ya doğru

Kırmızı mercimek üretiminin İç Anadolu Bölgesi’ne yayılabileceğini ifade eden Özdemir şöyle devam etti: “Orada yeşil mercimek yetiştiriliyor, kırmızı mercimek yetiştirmek için de denemeler yapılmıştı. Yorulmuş topraklardan farklı alanlara ekim yapılırsa mercimek üretim miktarında da bir artış olur.” Mersin ve civarında 1.5 milyon tona yakın mercimek kırma tesisleri olduğunu belirten Özdemir, “Teknolojimiz çok iyi fakat hammaddemiz az” dedi.

Baklagillerde ekim alanlarının azaldığına dikkat çeken Türkiye Ziraatçılar Derneği Başkanı Hüseyin Demirtaş, üreticilerin kâr etmedikleri için farklı alanlara yöneldiğini açıkladı.

‘İvme kazandırdık’

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2008’den bu yana baklagillerde fark desteği ödemesi verildiğini belirterek, bundan sonraki süreçte de üretimin sürdürülebilirliği için çalışacaklarını ifade etti. Destek birim fiyatlarıyla baklagil üretimine ivme kazandırdıklarını söyleyen Pakdemirli şöyle devam etti: “Mercimek beslenme açısından önemli olmasının yanında ihracat yoluyla ülke ekonomisine de katkı sağlıyor. Günümüzde ekilişlerin yoğun olduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki üretim alanlarımızı farklı bölgelere de genişleteceğiz.”