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    HaberlerEkonomiMersin'de ejder meyvesi hasadı
    03.08.2019 - 16:35| AA

    Mersin'de ejder meyvesi hasadı

    Mersin'in Silifke ilçesinde hasadına başlanan ve "ejder meyvesi" olarak bilinen pitahaya meyvesinin tanesi ortalama 20 liradan alıcı buluyor.

    Mersin'de ejder meyvesi hasadı

    İlçede yaşayan Mustafa Ceyhun Eker, Gökhan Eker ve Feza Önal, televizyonda görüp araştırdıktan sonra ekimine karar verdikleri ejder meyvesinin ilk hasadını yaptı.

    Yaklaşık 3 dönüm alandan 15 bin tropikal meyve toplayan ortaklar, anavatanı Vietnam olan, dondurma yapımında, salatada ve ilaç sanayisinde kullanılan, ağırlığı 300 gramla bir kilogram arasında değişen meyvenin tanesi 20 liradan satıyor.

    Mustafa Ceyhun Eker, gazetecilere yaptığı açıklamada, meyvenin yaklaşık 50 günde olgunlaştığını, 3 dönüm alandan yaklaşık 15 bin meyve topladıklarını söyledi. Eker, gelecek yıl bu rakamı 30 bine çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

    Adedini ortalama 20 liradan sattıkları meyveyi anlaşma yaptıkları bazı yerlere 17 liradan verdiklerini dile getiren Eker, marketlerde ise meyvenin tane fiyatının 40 liraya kadar çıkabildiğini ifade etti.

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