Mesleki Eğilimler Araştırması'nın sonuçları ilk kez paylaşılacak

Eğitime yön verenler isimlerin ve geleceğe yatırım yapan markaların bir araya geleceği zirve kapsamında, 80 bin ziyaretçi ile oluşturulan Mesleki Eğilimler Araştırması'nın sonuçları da ilk kez paylaşılacak.

KidZania İstanbul Üst Yöneticisi (CEO) Ebru Timur’un ev sahipliğinde gerçekleştirilecek zirvenin ikinci yılında, geleceğin eğitim modelleri ve geleceğe yatırım yapan markalarını konuşmak üzere alanında uzman isimler bir araya gelecek.

Zirvede KidZania Global Başkan Yardımcısı Hernan Barbieri, KidZania Global Eğitim Direktörü Dr.Ger Graus OBE, Nöro Sağlık Merkezi Kurucusu Uzman Doktor Kerem Dündar ve Oxford University Press Türkiye PD Koordinatörü Christopher Sheen'in de yer alacağı zirvede, eğitimde role-play'in öneminden cinsiyet ayrımcılığı ve finansal okuryazarlığa, deneyimsel pazarlamanın öneminden yabancı dil öğrenmeye önemli konular masaya yatırılacak.

KidZania Global Başkan Yardımcısı Hernan Barbieri dünya genelinde 21 ülkede 28 şehri bulunan KidZania'nın değer ve kalite standartlarını aktaracak. KidZania 2. Edutainment Zirvesi, her iki günü de alanlarında önemli ve takip edilen isimlerin katılımıyla gerçekleşecek bir panelle kapatacak. Panelin ardından ise tüm katılımcılar çocukluklarına dönerek KidZania'yı deneyimleyecek.