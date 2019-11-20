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    20.11.2019 - 07:32 |

    Milli Piyango 19 Kasım 2019 sonuçları | Milli Piyango bilet sorgulama

    Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı. Dün akşam gerçekleştirilen Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiye hangi bilete çıktı? İşte 19 Kasım 2019 Milli Piyango'da şanslı olan bilet ve sıralı tam liste.

    Milli Piyango 19 Kasım 2019 sonuçları | Milli Piyango bilet sorgulama

    Milli Piyango İdaresi tarafından her ayın 9, 19, 29'unda düzenlenen Milli Piyango çekilişinde bu haftanın şanslı bileti belli oldu. İşte 19 Kasım 2019 tarihli Milli Piyango çekilişinin sonuçları ve sıralı tam liste.

    Milli Piyango 19 Kasım 2019 sonuçları | Milli Piyango bilet sorgulama

    MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI 19 KASIM 2019 SIRALI LİSTE

    Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SAYISAL SİSTEM (İSTANBUL)- , İZMİR-MERKEZ

    3000000 TL ikramiye kazanan numaralar
    123914

    100000 TL ikramiye kazanan numaralar
    251284

    10000 TL ikramiye kazanan numaralar
    023786 045598 132617 245381 271632 335977
    409042 431525 538124 540792

    5000 TL ikramiye kazanan numaralar
    011735 029738 043617 095924 120596 164714
    190670 308179 328205 330668 345622 371884
    407698 443420 447639 505549 525406 534988
    543190 584221

    Son 5 rakamına göre 1000 TL ikramiye kazanan numaralar
    00873 09238 15066 20547 25703 26393
    26412 27460 30402 30825 37058 37521
    46439 53125 73702 74418 77047 83132
    90726 93932

    Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar
    1000 1018 1102 1333 1540 2074
    2446 3587 3688 3751 4676 4739
    4747 6487 8926

    Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar
    000 139 153 266 403 531
    536 669 911 943

    Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar
    22 23 29 34 46 49
    50 56

    Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar
    2 7

    3000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
    023914 103914 113914 120914 121914 122914
    123014 123114 123214 123314 123414 123514
    123614 123714 123814 123904 123910 123911
    123912 123913 123915 123916 123917 123918
    123919 123924 123934 123944 123954 123964
    123974 123984 123994 124914 125914 126914
    127914 128914 129914 133914 143914 153914
    163914 173914 183914 193914 223914 323914
    423914 523914

    Motosiklet sürücüsüne leopar saldırısıHindistan'da gece saatlerinde yol kenarındaki otların arasında gizlenen leopar, önünden geçen motosikletliye saldırdı. Motosiklet sürücüsü saldırıdan son anda kurtuldu.
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