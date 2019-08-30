‘Milli Piyango’da ciro 3’e katlanacak

Gelir paylaşımı esasına dayanan 10 yıl süreli sözleşmeye göre, Demirören Holding iştiraki olan Şans Dijital ve İnteraktif Hizmetler Teknoloji Yatırım AŞ’nin yüzde 51 ve İtalyan Sisal S.p.A’in yüzde 49 katılımıyla kurulan Sisal - Şans Ortak Girişimi, Milli Piyango’da elde edilen hasılatı 2020 yılı için en az 9 milyar 320 milyon TL’ye çıkarmayı taahhüt etti. 2018’deki hasılat ise 3.4 milyar TL seviyesindeydi.



TVF, Sisal-Şans Ortak Girişimi’nin her yıl hasılatı sözleşmede belirtilen oranlarda artırmakla da yükümlü olacağını bildirdi.



Özelleştirme değil



Yeni modelle birlikte Milli Piyango’nun cirosu sadece ilk yılda yaklaşık 3 katına çıkacak.



Sisal-Şans Ortak Girişim Grubu’nun sözleşmeye göre en geç 9 ay içerisinde devralacağı operasyonlar “Milli Piyango”, “Hemen Kazan” ve “Sayısal oyunları” kapsıyor.



Milli Piyango lisansı 2017’de 49 yıllığına Türkiye Varlık Fonu’na devredilmişti.

Bu modelle Milli Piyango lisansı Türkiye Varlık Fonu’nda kalmaya devam edecek ve 10 yıllık sözleşme süresi sonunda kamuya en yüksek fayda sağlayacak şekilde model tekrar değerlendirilecek.



‘Maliyet düşer’



Türkiye Varlık Fonu’nun Genel Müdürü Zafer Sönmez, imzalanan devir sözleşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Milli Piyango ülkemiz için çok önemli bir değer. Eylül 2018’de göreve geldiğimizde kamuya en hızlı fayda sağlayacak varlığımızın Milli Piyango lisansı olduğuna karar vererek bu yöndeki çalışmalarımıza öncelik verdik. Maliyetleri azaltıp ciroyu artırırken şans oyunlarımızı dünya standartlarına getirecek bir modeli hayata geçiriyoruz. Türkiye’ye değer katma misyonumuz doğrultusunda başarıyla tamamladığımız sürecin hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.