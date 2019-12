Milli Piyango’da ‘tam’ coşkusu

Milli Piyango’nun büyük yılbaşı çekilişine neredeyse 10 gün kala biletlerin yüzde 78’i satıldı. Bu yıl özellikle yarım ve tam biletlere yönelik büyük bir talep olduğu belirtiliyor. Geçen yıl büyük ikramiyenin isabet ettiği bilet ve sahibi henüz ortaya çıkmasa da, tam biletlere olan ilgi çok yüksek. İstanbul Eminönü’ndeki meşhur Nimet Abla gişelerinin işletmecisi olan Nimet Abla’nın yeğeni Nimet Özden, 41 yıllık Milli Piyango deneyiminde, ‘ilk defa’ bu kadar çok tam bilet satıldığına tanık olduğunu söyledi.



Bu artışta, geçen yıl Milli Piyango’nun yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin 20 yıl sonra yeniden tam bilete çıkmış olmasının etkili olduğu kaydedildi.



İnternetten satış



80 milyon liralık ‘hayaller’, Türkiye’nin hemen her noktasından gelenleri yine Nimet Abla gişelerinde buluşturuyor. Özden, özellikle yarım ve tam biletlerin hızla tükendiğini anlatırken, ‘İstanbul’da mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklığın da etkisiyle gişeleri önünde bilet almak için bekleyenlerin oluşturduğu kuyruğun sürekli uzadığını dile getirdi.



İnternet üzerinden yaptıkları bilet satışının da geçen yılın üzerinden bir atak yaptığını anlatan Nimet Özden, “Çok hızlı büyüyor. Bilet almak için İstanbul’a kadar gelen, ya da eşine dostuna bilet ısmarlamak zorunda kalanlar buradan da bilet alıyor. Ama her şeye rağmen, kargo yoluyla gönderdiğimiz bilete ilgi bitmiyor. Herkes klasik bilet almak ve biletini somut olarak görmek istiyor. Her gün 100 kargo çıkarıyoruz. Ben kendim sanal alıyorum, ilgi çok büyük ama manuel satışı geçmesi mümkün değil” dedi.



Biletlerin yüzde 85’inin gişe, bayi ile satışta olduğu bilgisini veren Özden, biletlerin yüzde 15’inin ise şans oyunlarının oynandığı terminallere basılı olduğu bilgisini verdi.



Özden, “Sanalda bileti kaybetme riskiniz yok. Gizlilik anlaşmaları, sistemi var. Şu ya da bu kişiye çıkıp çıkmadığını bizim söyleme ihtimalimiz yok, cezaları var” dedi.



Biletlerinizi tekrar kontrol edin



Geçen yıl alınan biletlerin tekrar kontrol edilmesini öneren Nimet Özden, “Hâlâ alınmayan milyonlarca liralık ikramiye var. 31 Aralık’a kadar kadar alabilirler. İnternetten biletine ikramiye isabet eden bir müşterimiz var. 17 bin 500 lira kazanmış, onlarca kez aradık, almaya gelmiyor. İhtiyacı yoksa başkasına versin” dedi.



Fotoğraflar: OZAN GÜZELCE