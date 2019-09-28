Mobil görüşmeye 2G sınırı

Örneğin, belli bir baz istasyonu bölgesinde aynı anda konuşma kapasitesi 5 bin kişi olduğunda, ancak bu kadar kişi aynı anda görüşme yapabiliyor. Yeni bir abonenin şebekeye bağlanması için diğer bir kişinin görüşmeyi sonlandırması gerekiyor. Deprem anında da İstanbul’da cep telefonu sahiplerinin yaklaşık 3’te 2’sinin telefon ettiği tahmin ediliyor.

GSM şirketleri, kapasite artırarak soruna çözüm bulunamayacağı görüşünde. Vatandaşların radyasyon vb. endişelerine rağmen baz istasyonları artırılsa bile baz istasyonlarının kapasitesine bağlı olarak bunlardan da aynı anda telefon görüşmesi yapmanın bir sınırı olacağına dikkat çekiliyor. Sadece İstanbul’da 46 bin baz istasyonu mevcut.