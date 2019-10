Mobil oyunu seviyoruz

Mobil oyunu en çok tercih eden yaş grubu 18-34 yaş olsa da 35-44 yaş ve 45 yaş üstünde oynama oranı yüzde 16’larda. Mobil oyunların yüzde 95’i akıllı telefonlarda oynanırken, tabletlerde oyun oynama oranı yüzde 27.

Araştırmanın sonuçlarını açıklayan AdColony Emea ve Latam Genel Müdürü Volkan Biçer, mobil oyun tutkunlarının tek oyunla yetinmediğini de belirterek, “Mobil cihazlarda ortalama 4 oyun bulunuyor.



Tabletlerde rakam 8’e çıkıyor. Son üç ayda mobil oynayanların katıldığı araştırmada, katılımcıların yüzde 94’ü her hafta, her iki oyuncudan biri de her gün oyun oynadığını söylüyor.



Mobil oyunları kullanıcıların yüzde 45’i toplu taşımada, yüzde 22’si arkadaşını beklerken, yüzde 27’si ofiste işe ara verip kafa dağıtmak için tercih ediyor. Katılımcıların yüzde 94’ü ise evde mobil oyunları oynadıklarını belirtiyor” dedi.



Stres atılıyor



Araştırmaya katılan kullanıcıların yüzde 30’u 18.00-20.00 saat diliminde, yüzde 63’ü ise 20.00-23.00 saat dilimi olan ‘primetime’da TV karşısında dinlenme zamanlarını mobil oyunlarla değerlendiriyor.



Mobil oyuncular, oyun oynarken aynı zamanda başka aktivitelerle de meşgul olabiliyor.

Katılımcıların yüzde 56’sı TV izlerken, yüzde 45’i ise müzik dinlerken mobil oyun oynuyor. Katılımcıların yüzde 49’u stres atmak için mobil oyunları kaçış olarak görürken, yüzde 52’si eğlenmek için yüzde 44’ü ise zihin boşaltmak için mobil oyun oynuyor.



Kadınlar puzzle çözüyor



Volkan Biçer, araştırmaya katılan kullanıcılara oynamaktan en çok keyif aldıkları ve tercih ettikleri mobil oyunlar sorulduğunda ise puzzle’ların yüzde 25 ile ilk sıraya yerleştiğini belirtti. Bilgi oyunları yüzde 18, masa oyunları yüzde 12, strateji oyunları yüzde 11 ve yüzde 10 ile savaş oyunları ise tüm katılımcılar tarafından tercih edilen diğer popüler oyun türleri. Puzzle ve bilgi oyunları daha çok kadınlar, strateji ve savaş oyunları erkekler tarafından oynanıyor.