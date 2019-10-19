Moraller arttı ekonomiye yansır

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, “Söz konusu vatan ve ülke güvenliği olduğu zaman, ekonomi de dahil her şey ikinci planda kalır. Şu an oluşan moral sürecinin önümüzdeki süreçte, ekonomimize olumlu işaretlerini mutlaka göreceğiz” dedi.

İSO’nun, geleneksel Anadolu illeri ziyaretleri kapsamında İstanbullu sanayiciler, bölge iş insanları ile tanışmak, Türkiye ekonomisinin geleceği için yapılacakları iş birliklerini istişare etmek ve Barış Pınarı Harekatı’na destek olmak üzere Şanlıurfa ve Gaziantep’i ziyaret etti.

Ziyaret çerçevesinde İSO Başkanı Bahçıvan, İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay ve İSO Meclis Üyeleri, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ŞUTSO) bölge sanayicileri ile bir araya geldi.

Toplantıda konuşan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, şunları söyledi:

“Gelişimiz, ayağımızın bereketli ve huzurlu olduğunu ortaya koydu. Söz konusu vatan ve ülke güvenliği olunca ekonomi de dahil her şey ikinci planda kalır. Şu an oluşan moral sürecinin önümüzdeki süreçte ekonomimize olumlu işaretlerini mutlaka göreceğiz.”

Yatırıma devam

Gelinen süreçte askeri alanda yaşanan başarının, siyasi masada da kendini ortaya koyduğunu belirten Bahçıvan, “Kardeşlik hukukumuzu ön plana alırsak, bu coğrafyanın gücü geleceği taşımada birçok imkanı doğuracaktır. Yaşanan süreç, umarım bize bu dersi vermiştir. Burası huzurluysa, İstanbul da rahat uyuyor” dedi.

İstanbul sanayisinden Şanlıurfa’ya hatrı sayılır yatırımlar yapıldığını açıklayan Bahçıvan, şöyle devam etti:

“Bir sanayicinin Şanlıurfa’ya geldiğinde mutlu olması bizim için en önemli referans. Riski alıp gelen sanayicinin mutluluk katsayısını yükseltmenizi diliyorum. En önemli teşvik, gelenlerin mutluluğunu artırmak.”

Çekim merkezi oldu

Türkiye’de kaynak sorunu olmadığını, kaynakları doğru kullanma problemi olduğunu belirten Bahçıvan “Kaynakları doğru tespit etme ve kullanma konusunda basiretsizliğimiz var. Bu talihsiz vebali üzerimizden atmalıyız” diye konuştu.

Şanlıurfa’nın ticaret ve sanayide çekim merkezi olduğunu söyleyen İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay ise, “Ekonomiyi canlandırarak geleceğe umutla bakmak için, Ar-Ge ve inovasyonu teşvik etmekle uğraşmamız gerekiyor” dedi.

El ele mücadele

ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil Peltek de “İSO Meclisi, gittiği her yeri mutlu eden bir kurumdur. Ziyaretlerinden çok memnunuz. Tek vücut tek pençeyiz. Çevre ülkelerde de huzur ve barış içinde yaşamak ve coğrafyamızın makus talihini hep beraber değiştirmek istiyoruz” dedi.

Merdivenaltı tarım ilacına dikkat!

Şanlıurfa’nın en önemli ihraç kalemi olan pamuğu örnek veren Bahçıvan, “Tarım ilaçlarının çoğunun sahte olduğunu da öğrendik.

Şanlıurfa’da merdiven altı ilaçlarla ilgili sorunun da acilen çözümü gerekiyor. Sonuçta bir kısmı kötü ambalajdan bir kısmı sahte ilaçtan kaynaklı pamuk üretimi düşüyor, ihracatı olumsuz etkiliyor. Üretim 1 milyon 200 bin olacağına 1 milyon oluyor. Yeni bir fırsat Türkiye’si yaratmak istiyorsak, sorunları konuşup çözmeliyiz” dedi.