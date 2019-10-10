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    HaberlerEkonomiMücevherin ‘G20’si başladı
    10.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Mücevherin ‘G20’si başladı

    Mücevher dünyasının G20’si orak kabul edilen Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen ASEAN Değerli Taş ve Mücevher Birlikleri Konferansı İstanbul’da başladı.

    Mücevherin ‘G20’si başladı

    Başta Güneydoğu Asya ülkeleri olmak üzere mücevher ticaretinde yüzlerce milyar dolarlık paya sahip 37 ülkeden 100’ün üzerinde delegenin katılımıyla gerçekleşen etkinliğin açılışında konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Türkiye’nin 4.4 milyar dolarlık mücevher ihracatıyla dünya ithalatındaki payının yüzde 4 olduğunu söyledi. Turagay, Türkiye’nin potansiyelinin çok daha yüksek olduğunu dile getirdi.

    Para yerine altın

    Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar da, ülkeler arasında modern bir İpek Yolu inşa edilmesi gerektiğini belirtti. Dünya mücevher sektöründe Hindistan, Çin, ABD ve Rusya ile birlikte 5 büyük pazardan biri olduklarını dile getiren Kamar, “Günümüzde para yerine geçen ve takas aracı olarak kullanılabilen altın ile ticareti kolaylaştırıp ticaret savaşlarında bir koz olarak kullanılan swift konusunda büyük bir adım atabiliriz” dedi.

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