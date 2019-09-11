11.09.2019 - 07:50| EKONOMİ SERVİSİ
Nakit ihtiyacı olana, 60 aylık ‘3 ay ertelemeli’ kredi paketi
QNB Finansbank doğru zamanda doğru yerde olmak prensibiyle, nakit ihtiyacı olan müşterilerine uygun faiz oranlı ve 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi sunuyor.
Bankadan yapılan yazılı açıklamaya göre QNB Finansbank, nakit ihtiyacı olan müşterilerine 60 aya varan vade seçenekleri ile günde 15 TL’den başlayan taksitlerle 15 bin TL’lik ihtiyaç kredisi sunuyor. 27 Eylül’e kadar geçerli olacak kampanyadan yararlananlar dilerlerse ödemelerine 3 ay sonra da başlayabiliyorlar.
QNB Finansbank müşterileri, İnternet ve Cep Şubeleri üzerinden veya QNB Finansbank Şubelerinden başvurularını hemen yapıp, kredilerini anında hesaplarına aktarabilirler.
QNB Finansbank müşterisi olmayanlar ise T.C. kimlik numaralarını 5030’a SMS olarak göndererek başvurabiliyorlar.
Kağıthane'de iki aile arasında çıkan kavga kameradaKağıthane’de gece saatlerinde iki aile arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavga sonucunda 1 kişi yaralandı. Kurusıkı tabancadan çıkan mermi barutunun kulağına zarar verdiği bir kişi hastaneye kaldırılırken iki kişi de hafif yaralandı. Yaşanan kavga ise mahallelilerin kameralarına yansıdı.