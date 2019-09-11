Nakit ihtiyacı olana, 60 aylık ‘3 ay ertelemeli’ kredi paketi

Bankadan yapılan yazılı açıklamaya göre QNB Finansbank, nakit ihtiyacı olan müşterilerine 60 aya varan vade seçenekleri ile günde 15 TL’den başlayan taksitlerle 15 bin TL’lik ihtiyaç kredisi sunuyor. 27 Eylül’e kadar geçerli olacak kampanyadan yararlananlar dilerlerse ödemelerine 3 ay sonra da başlayabiliyorlar.

QNB Finansbank müşterileri, İnternet ve Cep Şubeleri üzerinden veya QNB Finansbank Şubelerinden başvurularını hemen yapıp, kredilerini anında hesaplarına aktarabilirler.

QNB Finansbank müşterisi olmayanlar ise T.C. kimlik numaralarını 5030’a SMS olarak göndererek başvurabiliyorlar.