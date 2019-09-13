Netaş’tan yerli üretim atağı

Netaş, Ar-Ge ve sistem entegratörü yetkinliklerini katarak İstanbul Orhanlı üretim tesisinde ürettiği ZTE’nin FTTx fiber altyapı sistemleri için İstanbul Sanayi Odası’ndan ‘yerli malı’ sertifikası aldı. Netaş, 5G ve Ötesi teknolojilerin altyapısı için gerekli olan fiber altyapılar için yerli çözümler sunarak ülke ekonomisine sağladığı katkıyı artırmayı hedefliyor.

Netaş CEO’su Müjdat Altay, “Ülkemize Ar-Ge ve sistem entegratörü gücümüzle sağladığımız katkıları, ana hissedarımız ZTE ile yeniden başlattığımız yerlileştirme stratejimizle daha da artıracağız” dedi.



