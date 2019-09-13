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    HaberlerEkonomiNetaş’tan yerli üretim atağı
    13.09.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Netaş’tan yerli üretim atağı

    Netaş, ana hissedarı telekom firması ZTE’nin teknolojilerini Türkiye’de üretmek için harekete geçti.

    Netaş’tan yerli üretim atağı

    Netaş, Ar-Ge ve sistem entegratörü yetkinliklerini katarak İstanbul Orhanlı üretim tesisinde ürettiği ZTE’nin FTTx fiber altyapı sistemleri için İstanbul Sanayi Odası’ndan ‘yerli malı’ sertifikası aldı. Netaş, 5G ve Ötesi teknolojilerin altyapısı için gerekli olan fiber altyapılar için yerli çözümler sunarak ülke ekonomisine sağladığı katkıyı artırmayı hedefliyor.
    Netaş CEO’su Müjdat Altay, “Ülkemize Ar-Ge ve sistem entegratörü gücümüzle sağladığımız katkıları, ana hissedarımız ZTE ile yeniden başlattığımız yerlileştirme stratejimizle daha da artıracağız” dedi.

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