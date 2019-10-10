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    HaberlerEkonomiOdeabank ekonomiye ‘kaynak’ sağlayacak
    10.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Odeabank ekonomiye ‘kaynak’ sağlayacak

    Odeabank Genel Müdürü Mert Öncü, bankanın kuruluşun 7. yılını kutladıklarını belirterek, “Güçlü sermaye yapısıyla Türkiye ekonomisine kaynak sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

    Odeabank ekonomiye ‘kaynak’ sağlayacak

    Odeabank Genel Müdürü Mert Öncü, bankanın gelecek hedefleri hakkında şunları söyledi:

    “Teknolojiyi, deneyimli insan kaynağımızla birleştirerek; önümüzdeki beş yıllık dönemde reel ekonomi ile örtüşen alanlarda büyüme kaydetmeyi hedefliyoruz. Ticari bankacılık alanında, Türkiye ihracatına verdiğimiz destek ve işlem hacimlerimiz her geçen gün artıyor. Nakit yönetimi, dış ticaret ve ödeme sistemlerindeki uzmanlığımız ile ihracat yapan firmalarımıza en kaliteli hizmeti sunuyoruz.”

    Müşteriye özel hizmet

    Bireysel bankacılık alanında da müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap verecek zengin ürün yelpazesi sunmaya devam edeceklerini söyleyen Öncü, “Özellikle 30 yaş ve üstü segmentte bireysel tasarrufları artırma odaklı bir büyüme stratejisi izleyeceğiz. Müşterilerimizi merkeze koyduğumuz çevik, yalın ve verimli iş akışlarımızla müşteri memnuniyetimizi daha üst seviyelere taşıyacağız” dedi.

    Öncü, “Bu hedeflerimize 11 ülkede faaliyet gösteren Bank Audi Grubu başta olmak üzere; IFC, EBRD gibi uluslararası saygınlığı olan diğer sermayedarlarımızın ve kurulduğu günden bu yana aynı heyecanla çalışan dinamik ekibimizin desteği ile ulaşacağımıza inanıyorum. Ülkemize, müşterilerimize, hissedarlarımıza, çalışma arkadaşlarımıza ve birlikte yürüdüğümüz paydaşlarımıza değer katmayı her zaman önceliğimiz olarak gördük” diye konuştu.

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