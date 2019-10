On Numara çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak? 14 Ekim On Numara

Milli Piyango İdaresi tarafından her pazartesi akşamı çekilişi gerçekleştirilen On Numara'da çekiliş günü. Bu akşam yapılacak olan On Numara çekilişinde şanslı numaralar ne olacak merak konusu.

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Milli Piyango İdaresi resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak gerçekleştirilecek çekiliş 21.15'te izlenebilecek. Şanslı numaralar belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.