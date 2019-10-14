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    Haberler EkonomiOn Numara çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak? 14 Ekim On Numara
    14.10.2019 - 07:50 |

    On Numara çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak? 14 Ekim On Numara

    On Numara çekilişi için meraklı bekleyiş... Pazartesi akşamları çekilişi gerçekleşen On Numara'da bu hafta büyük ikramiye hangi şanslı numaralara çıkacak merak konusu. Geçen hafta büyük ikramiye 3 kişi arasında paylaşılmıştı. 14 Ekim On Numara çekilişi saat kaçta yapılacak?

    On Numara çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak? 14 Ekim On Numara

    Milli Piyango İdaresi tarafından her pazartesi akşamı çekilişi gerçekleştirilen On Numara'da çekiliş günü. Bu akşam yapılacak olan On Numara çekilişinde şanslı numaralar ne olacak merak konusu.

    ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?

    Milli Piyango İdaresi resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak gerçekleştirilecek çekiliş 21.15'te izlenebilecek. Şanslı numaralar belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.

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